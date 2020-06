El Covid no afectó su salud, pero sí su economía

El coronavirus no afectó la salud de Juan Antonio Ramírez pero sí, su economía. Este joven de 27 años, padre de tres hijos, tuvo que cerrar su barbería "El Negro", terminó con sus ahorros y, comenzar de cero.

"La pandemia del Covid-19, me quitó la oportunidad de dar una mejor calidad de vida a mi familia. Hace tres años logré instalar el negocio y me aclienté, todos iba bien hasta que apareció esto", señala.

"Inicié como ayudante de un barbero, ahí aprendí, luego ofrecía servicio a domicilio y así me fui haciendo de clientes. Para abrir mi negocio, invertí en muebles, equipo y la renta del local".

Comenta que cada mes debía pagar tres mil pesos de renta, así como un pequeño sueldo para un joven que lo ayudaba en la barbería,

"Me iba bien, tenía trabajo y con eso salía para el día. A mi ayudante le pagaba una comisión por cada corte que hacía. La verdad es que con lo que sacaba, podía salir con los gastos de mi casa. Soy casado, tengo tres hijos, uno de seis años, otra de tres y una bebé de tres meses", narra con tristeza.

Los gastos, asegura, son muchos y aunque perdió su negocio, sigue teniendo el amor por su profesión y el ánimo para trabajar.

"Estoy dando servicio a domicilio, no es mucho lo que gano pero al menos me deja para los gastos del día. El servicio se sigue dando con todas las medidas de higiene que nos piden como cubrebocas, guantes y el equipo que manejo esterilizado", detalla.

Como pequeño comerciante dice, le agradaron los anuncios de los tres órdenes de gobierno en el sentido de que se les proporcionarían apoyos económicos, por lo que pensó, podría salvar su negocio.

"Nunca llegaron los apoyos. Yo apliqué para el apoyo federal pero no me eligieron. Tengo conocidos que la libraron con los pocos ahorros que tenían pero en mi caso, no contaba con dinero para seguir pagando renta, sin trabajar".

Agonizan negocios. Un total de 3 mil 662 mil negocios en Reynosa, agonizan. Se trata de 162 restaurantes y 3 mil 500 comercios establecidos que tuvieron que cerrar por el coronavirus y no hay la certeza de que se recuperen.

Advento Sosa, titular de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), destaca que además del cierre, a los comerciantes los ahogan los pagos de rentas por sus establecimientos. "Tan sólo en la calle Peatonal Hidalgo, donde se asienta el mayor número de comerciantes establecidos, las rentas van de los 30 mil de hasta 50 mil pesos mensuales. En el resto de la zona centro, la renta más barata es de 10 mil pesos".

Asimismo, Bladimir Cortez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac), tiene claro que sus afiliados tendrán que empezar de cero, luego de haber cerrado más de dos meses.

Los presidentes de Canirac y Canaco, coinciden en que los apoyos ofrecidos por los tres órdenes de gobierno fueron en su momento, una tabla de salvación, pero ahora, no son ni un mejoralito para ayudarlos a sortear la pandemia.