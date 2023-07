"El de AMLO es un gobierno fracasado, un narcoestado": Zambrano

A-AA+

El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, señaló que es una lástima y una total falta de respeto que el presidente Andrés Manuel López Obrador, celebre una fiesta de autoelogio en el Zócalo capitalino, "mientras en el país este gobierno no ha dado resultados".

A través de un comunicado de prensa, el líder perredista señaló que en México existe una creciente ola de inseguridad y violencia, que la pobreza y desigualdad han crecido en este sexenio, y que en el combate a la corrupción hemos caído.

"Ni siquiera sus obras emblemáticas, como la de Dos Bocas, el Tren Maya, el Corredor Transístmico o el inservible AIFA, puede presumir", criticó.

"El salvaje asesinato de Hipólito Mora en Michoacán es una expresión más de este macabro baño de sangre que lamentablemente está teniendo el país. Cada día son más los homicidios dolosos, las desapariciones, los feminicidios, los asaltos, especialmente en algunas regiones del país, ante la complacencia de este gobierno, que se empeña en mantener su estrategia de 'abrazos no balazos', para justificar su alianza con grupos criminales para controlar territorios y ganar elecciones. El del reyezuelo de Palacio Nacional ha derivado en un Narcoestado. El gobierno de AMLO es un gobierno fracasado, que ha arrastrado en su desprestigio a las fuerzas armadas mexicanas. Él mismo dijo que si no acababa con la inseguridad su gobierno habría fracasado", cuestionó el dirigente nacional del PRD.

Zambrano Grijalva dijo que mientras en México "corre un río de sangre", el titular del Ejecutivo pretende que le aplaudan en un evento masivo en el Zócalo.

"Con toda la sangre que ha dejado su gobierno, todos los periodistas, comunicadores y activistas asesinados, quiere que le celebren que está llevando al país a un punto sin retorno en materia de inseguridad. Su sexenio es el más sangriento, con 158 mil personas asesinadas. Y todavía tienen el descaro de querer que haya continuidad con alguna de sus corcholatas, quienes despilfarran recursos públicos en sus ilegales actos de campaña anticipados. No debemos permitir que vuelvan a gobernar", concluyó.