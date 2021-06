El de México fue un voto contra las ambiciones radicales de AMLO: WSJ

Las elecciones del domingo en México son buenas noticias. Así lo considera el diario estadounidense The Wall Street Journal, que en un editorial señaló que los votantes mexicanos decidieron poner un freno al presidente Andrés Manuel López Obrador, a sus ambiciones de una "cuarta transformación radical" de México.

En el editorial, titulado "Mexico checks AMLO'S power" ("México pone a revisión el poder de AMLO"), se señala que fue el propio mandatario mexicano el que convirtió esa elección en un referéndum sobre su mandato, apostando a que su nivel de aprobación haría a los votantes olvidarse del "mal manejo de la pandemia de Covid-19 y de una economía que no ha crecido en dos años. Su promesa de combatir la corrupción aún resuena entre el público".

Sin embargo, el resultado fue distinto al que AMLO esperaba. "Los votantes asestaron un fuerte castigo a Morena, arrebatándole su mayoría de dos terceras partes" en la Cámara de Diputados.

En particular, el castigo vino de parte de los votantes suburbanos y urbanos de clase media, muchos de los cuales apoyaron al hoy mandatario en 2018. En la Ciudad de México, señaló el rotativo, Morena "perdió en grande".