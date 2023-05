"El Día del Maestro no es para celebrar, sino para protestar"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 15 (EL UNIVERSAL).- Para el profesor Pedro Hernández, director de la escuela primaria Centauro del Norte, el Día del Maestro no es un motivo para celebrar, sino para salir a las calles a luchar y a protestar por las precarias condiciones en las que se encuentran millones de maestros del país.

"Vamos a realizar una movilización nacional en la Ciudad de México y en algunos estados. Creemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe voltear para reconocer y dignificar al magisterio, más allá de las palabras", dice el profesor, quien es secretario general de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la capital del país.

Con 38 años de labor en el magisterio, el maestro afirma que debe dignificarse al docente con un salario digno "que le alcance para vivir bien para no tener que buscar un segundo turno, otro empleo o meterse de chofer en una app para completar su salario".

Y es que señala que "una plaza de un maestro o maestra no alcanza para cubrir las necesidades básicas de una familia. El 60% de los maestros en la Ciudad de México tenemos doble turno, eso significa doble trabajo y que no estamos bien pagados".

Pero el maestro Hernández comenta que también las autoridades educativas deben centrarse en los estudiantes, implementando comedores escolares gratuitos en las escuelas ubicadas en las zonas más vulnerables del país.

"Los desayunos escolares que proporciona el DIF a las escuelas públicas, ayuda en parte a la alimentación de niñas y niños. He visto situaciones muy críticas de alumnos o alumnas que se desvanecen porque no traen nada en el estómago. A veces, para un estudiante venir a la escuela significa llevarse algo a la boca. Por eso la importancia de instalar comedores escolares gratuitos", dice.

Señala que "si no hay alimento, va a ser difícil el aprendizaje. La desnutrición tiene que ver mucho con el aprendizaje de una niña o de un niño".

El maestro cuenta que una de las mayores carencias que tiene el plantel que dirige, es el mobiliario que es utilizado por casi mil niñas y niños que acuden a ese plantel en los turnos matutino y vespertino, ya que tiene más de 20 años de antigüedad.

"Ya necesitamos mobiliario. Hace dos años recibimos una donación por parte de la Secretaría de Educación Pública que gestioné, pero fueron 80 sillas, 40 mesas y nosotros tenemos 16 grupos. También requerimos, como todas las escuelas, de un programa de mantenimiento frecuente", refiere.