El distintivo de los panistas es que son corruptos hipócritas y se dan baños de pureza: AMLO

Al llamar a dar asesoría a vecinos de León, Guanajuato, ante la denuncia de la entrega del terreno de un jardín de niños a particulares, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el distintivo de los panistas es que "son corruptos hipócritas".

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador acusó al conservadurismo de actuar con hipocresía porque hablan de honradez y honestidad, pero los panistas resultaron "iguales o peores" que los del PRI.

"Los priistas eran campesinos, son obreros, son gente, buena, abajo; los de arriba, los líderes, los jefes decían ´soy charro y qué, y soy corrupto y qué´, corruptos cínicos. Y los panistas, su distintivo es que son corruptos hipócritas.

"Entonces si me dan a escoger, porque no quiero a ninguno de los dos que signifique corrupción, pero me molesta más la hipocresía, el que se den baños de pureza, que vayan a darse golpes de pecho todos los domingos, ´por mi culpa, por mi culpa´, y olviden los mandamientos", expresó.

Mencionó que antes, ejidatarios de Guanajuato votaban por el PAN, cuando el partido surgió para oponerse al ejido, además que criticó a los maestros y petroleros que emitían su voto a favor de Acción Nacional. Apuntó que en Guanajuato se dejó de impulsar la educación pública porque "había que poner al mercado la educación".

Refirió que en el estado, gobernador por el PAN hay descomposición social, violencia y control de los medios de información.

"El pueblo de Guanajuato se va a terminar de liberar", expresó.

Comentó que el modelo económico de Guanajuato es un ejemplo de cómo "un modelo solo fincado en el pide del crecimiento es cojo, le hace falta el otro pie, el del bienestar".

Declaró López Obrador que el PRI le ayudó al PAN en 2006 para el fraude electoral en su contra y en 2012, el PAN le ayudó al PRI.