El expresidente del PAN Manuel Espino se afilia a Morena; busca gubernatura de Durango

CIUDAD DE MÉXICO (SinEmbargo).- Manuel Espino, comisionado del Servicio de Protección Federal, se registró como militante de Morena para competir por la candidatura de Gobernador del estado de Durango en las elecciones de 2022 de dicha entidad.



El funcionario solicitó una licencia del cargo del 5 de noviembre al 15 de diciembre del presente año para comenzar en el proceso electoral. Durante esos 40 días buscará acercamientos para obtener la candidatura.

Además, en el registro mencionó que quiere acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso del cambio en el país, y actualmente tiene un compromiso que implica acatar órdenes de los órganos estatutarios.

"Implica sobre todo trabajar para acompañar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador", señaló para la prensa.

Cuando fue cuestionado respecto a su militancia en el Partido Acción Nacional (PAN), Espino destacó que no renunció, el expresidente Felipe Calderón (2006-2012) ordenó su despido por exceso de libertades.

Espino fue dirigente nacional del PAN entre 2005 y 2007, periodo en el que Calderón resultó elegido como presidente de México en unas polémicas elecciones en 2006, donde derrotó a Andrés Manuel López Obrador. Ahora, el también exdiputado se sumó a las filas del partido que fundó el tabasqueño y con el que ganó los comicios de 2018.

"No renuncié, ordenó Felipe Calderón, presidente de México, que me corrieran, se me acusó de exceso de libertad de expresión por reclamarle todas las tonterías que implementaban en el país en contra de los mexicanos", dijo.

Además, aseguró que estuvo 35 años en el PAN, partido que, según sus palabras dejó de existir y ahora solamente quedaron las siglas y viejos recuerdos para dar credibilidad.

"Fueron 35 años muy importantes para mí, lamentablemente ese partido ya dejó de existir, existen solamente las siglas y algunos de los viejos quedan como recuerdo que los usan para tratar de darle credibilidad a lo que fue ese partido".

A través de sus redes sociales, Espino compartió una serie de fotografías con un mensaje en el que aseguró que hace 40 años decidió comenzar a servir a la patria desde un partido que abandonó hace una década, y en esta ocasión tomó la decisión de unirse a la bancada de Morena, donde mostrará su disciplina como militante.