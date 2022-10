"El Fresa" y su versión de la masacre en Totolapan que no creen

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 10 (EL UNIVERSAL).- José Alfredo Hurtado Olascoaga, "El Fresa", uno de los jefes criminales más buscados en México mostró su rostro y dio una "conferencia de prensa", como lo nombra el columnista de esta casa editorial, Héctor de Mauleón, en un video de poco más de 10 minutos.

La tarde del 5 de octubre, hombres armados irrumpieron en la municipalidad de San Miguel Totolapan y abrieron fuego sobre una reunión del alcalde Conrado Mendoza Almeda con varios funcionarios; el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Ricardo Mejía Berdeja, informó que fueron 20 las personas asesinadas; el contexto: una disputa entre los grupos criminales de Los Tequileros y la Familia Michoacana.

"¿Qué pudo llevar a uno de los jefes criminales más buscados en México a exhibir su rostro sin ambages y dar una especie de "conferencia de prensa" en un video de 10 minutos y 12 segundos de duración?", se cuestiona de Mauleón al inicio de su columna de el día de hoy en EL UNIVERSAL.

Tras los hechos, varios videos circularon en redes sociales; José Alfredo Hurtado Olascoaga, El Fresa (quien dirige la Familia Michoacana al lado de su hermano Johhny, "El Pez"), atribuyó la masacre a los Tequileros.

También señaló como responsables directos al exdiputado priista Saúl Beltrán Orozco, "cabeza de toda esa organización", y compadre del líder máximo de Los Tequileros, Raybel Jacobo Dealmonte (asesinado en 2018), así como a dos sujetos apodados El Vago y La Mula.

La "conferencia de prensa" del capo

El Fresa dijo que logró escapar entre las balas al lado del Comandante Colima, y que su gente mató a todos los agresores.

"Descalzo, cómodamente sentado en una sala, vestido con pants y con una camiseta Gucci ('solo le faltó salir acariciando un gato de angora', comentó una fuente policial), El Fresa relató que se había logrado salvar porque llegó a la reunión en una camioneta blindada 'que dejaron desbaratada', y que tras la agresión 'no dejamos ni un cabrón ahí: que salvo dos o tres que huyeron heridos, su grupo había matado a todos los agresores´".

La duda sobre la versión de El Fresa de la masacre en Totolapan

De Mauleón señala que el video despertó sospechas del gobierno federal y de la Mesa para la Paz y el Desarrollo de Guerrero.

"En primer lugar, porque el ataque fue perpetrado en días de feria, cuando a Totolapan llega mucha gente de fuera y por lo tanto en los alrededores del pueblo La Familia Michoacana suele imponer estrictos retenes cuya misión es impedir la llegada de enemigos.

En segundo lugar, porque no hay rastros del combate en el que el Fresa dice haber aniquilado a sus enemigos.

Y en tercero, porque existen indicios de que el asesinato de Nazario Domínguez –a quien El Fresa quería imponer como futuro alcalde de Totolapan–, pudo ser ordenado precisamente por el alcalde en funciones, Conrado Mendoza".

Los Tequileros y la lucha de los hermanos Hurtado por su expulsión del territorio

Los Tequileros fueron oficialmente desarticulados en 2018, cuando su líder voló en pedazos a consecuencia del estallido de una granada, durante un enfrentamiento, así lo expresa de Mauleón.

"Los Tequileros eran el azote de la zona", debido a secuestros, homicidios y extorsiones, imponiendo el terror por medio del desmembramiento de cuerpos.

Se habla de que en 2015, el entonces alcalde electo Juan Mendoza Acosta, padre de Conrado Mendoza, una de las víctimas de la masacre, fue grabado bebiendo al lado de El Tequilero y ofreciéndole corresponder al apoyo que había recibido para ganar las elecciones.

Se cree que "El Fresa" se extralimitó en su venganza contra los Mendoza y de un problema con los pueblos de la región, por lo que tuvo que salir a dar la cara, inventando una versión en la que no creen las autoridades.