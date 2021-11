El gobierno se enfila a una tormenta por covid, dicen sobre festejo de AMLO

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador extendió dos veces la invitación a la población para el evento masivo que organizará su administración con motivo de los tres años de su gobierno, no obstante, esto generó polémica debido al reciente anuncio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la situación del Covid-19 a nivel internacional.

Primero en su conferencia mañanera y luego en un mensaje a través de redes sociales, el presidente López Obrador invitó a sus simpatizantes a la fiesta cívica y combativa en el Zócalo capitalino.

"Para no perder la costumbre", dijo, el evento de este 1 de diciembre, en el que también rendirá su tercer informe de gobierno, no tendrá restricción de aforo, esto, pese a que este mismo día, la OMS declaró variante de riesgo a Omicron, la nueva variante coronavirus, al tiempo de advertir de una probable cuarta ola de contagios.

Por lo anterior, y pese a que recomendó utilizar cubrebocas en la celebración, las declaraciones del presidente generaron controversia pues, a decir de políticos y personalidades públicas, consideraron que es una acción irresponsable.

"Mientras en el mundo existe preocupación por una nueva variante de #Covid, y en México el Secretario de Salud habló sobre la amenaza de una 4a ola, @lopezobrador_ , de manera inconsciente e irresponsable, llama a los ciudadanos para ir al zócalo CDMX con motivo de su Informe", escribió Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, en sus redes sociales.

En dos párrafos, el actor y recurrente crítico del presidente López Obrador, Mauricio Martínez, ejemplificó en dos párrafos, lo que para él está haciendo el gobierno federal.

"El mundo entero: 'tomemos precauciones porque las nuevas variantes del Covid son altamente contagiosas'. México: 'todos al zócalo el 1 de Diciembre a tragar guajolotas con nuestro presidente'".

Asimismo, el extitular de la Condusef, Mario Di Constanzo, se expresó durante el día sobre el que denominó el "Ego-Evento", ya que, desde su punto de vista es "una insensatez organizar un evento masivo en el Zócalo".

Advirtió que, al igual que durante la llegada de la pandemia al país, el gobierno federal se enfila a la "tormenta" que se avecina.

"Nuevamente se están alineando las cosas para una 'tormenta perfecta' y en vez de tratar de evitarla, el gobierno se enfila a ella. Que no digan que no se les avisó", escribió.