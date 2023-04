El INAI es de la sociedad; milita por México: Blanca Lilia Ibarra

A-AA+

"Sin el INAI, la sociedad no cuenta con la herramienta necesaria y vital para hacer valer sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales", sentenció el Comisionado Adrián Alcalá Méndez, en la clausura de la V Cumbre Nacional de Gobierno Abierto, con el tema "Apertura gubernamental para disuadir la polarización social".

"Es importante que sepan que el INAI es un organismo constitucionalmente autónomo y es de todas las personas, no solamente de un sector o un grupo; no se trata de derechos elitistas, se trata de que todas las personas que quieran conocer o saber más del gobierno, puedan preguntar información, o personas que quieran proteger su privacidad, ante una presunta vulneración", subrayó.

Mediante un video mensaje, Alcalá Méndez, organizador de la Cumbre, resaltó que, desde hace varias semanas, el Pleno del Instituto se ha visto imposibilitado legalmente para sesionar por falta de quórum y resolver las quejas o los recursos de revisión que las personas particulares presentan en contra de las respuestas que los sujetos obligados dan a solicitudes de información, que tienen que ver con acceso a información pública o la protección de datos personales.

Al declarar clausurados los trabajos, la Comisionada Presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, refrendó el compromiso del Pleno para mantener al INAI de pie y defender a las instituciones y los valores de la democracia, como lo exige la sociedad.

"El INAI es de la sociedad; milita por México y tenemos una agenda muy robusta que se cumple no solo a partir de actividades como esta Cumbre, sino en el día a día cuando la gente ingresa a la Plataforma Nacional de Transparencia, hace solicitudes de información, revisa las obligaciones de transparencia, recurre al Centro de Atención a la Sociedad, asiste a presentaciones de libros, foros y participa en los concursos, ahí está el INAI para acompañar a la sociedad en esta aspiración de un México más transparente y más democrático", afirmó.

En su mensaje, el Coordinador del Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Alianza para el Gobierno Abierto en México y Director Ejecutivo de Causa Natura, Eduardo Rolón Sánchez, sostuvo que el INAI, en colaboración con instituciones gubernamentales y organizaciones civiles en el área de gobierno abierto, juega un gran papel para ayudar a atender los muchos problemas que enfrenta el país.

"Es preocupante que en estos momentos que vemos la urgente necesidad de tener más fortalecida la transparencia y la apertura de datos gubernamentales, el INAI se enfrente a este fuerte desafío sobre la designación de nuevos comisionados para seguir operando", expresó.

En su intervención, la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas calificó como un éxito la V Cumbre Nacional de Gobierno Abierto, por lo que "felicito a Adrián Alcalá y desde luego a todos los colegas, también a la Presidenta, porque todos somos parte de todos los proyectos del INAI".

En esta edición de la Cumbre, se desarrollaron ocho paneles y siete charlas, en las que se abordaron temas como la seguridad nacional, el feminismo incluyente, la brecha digital, la justicia abierta, el derecho al olvido, la rendición de cuentas en las políticas migratorias y los riesgos del ejercicio de la libertad de expresión en México.

La sede de los trabajos fue el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. La información relacionada con el evento puede consultarse en el micrositio de la V Cumbre Nacional de Gobierno Abierto.