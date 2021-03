"El INE está tomando partido", considera Sheinbaum

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) retiró la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) está tomando partido en las elecciones.

"Creo que es una acción parcial del Instituto Nacional Electoral que va en contra de los fundamentos de la Constitución del propio Instituto Nacional Electoral, de su imparcialidad, de su objetividad y de funcionar como un árbitro en las elecciones", comentó.

Sheinbaum expuso que las acciones que ha tomado el INE han sido para un solo partido político, por lo que consideró que está actuando parcialmente.

"El INE está tomando partido, algunos consejeros del INE, incluido su presidente, están tomando partido. Ellos justamente no deberían tomar partido", declaró.

"Supremo poder conservador"

En su conferencia mañanera de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el INE se ha convertido en el "supremo poder conservador", pues deciden quien es candidato y quién no.

"Sí es extraño, porque antes no. Ahora están convertidos en el supremo poder conservador y deciden quien es candidato y quien no", señaló el presidente López Obrador.

"Antes no era así, a lo mejor ya cambiaron las leyes, antes no se aplican y ahora se aplican", agregó.