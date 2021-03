"El Jefe" Diego no se tiró sin salvavidas a las redes, pues expertos nada baratos lo acompañan

Las redes sociales de Diego Fernández de Cevallos son administradas por la misma empresa que se encarga de las cuentas del excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés, según revelaron medios esta tarde.

De acuerdo con una entrevista que concedió el político a la periodista Carmen Aristegui, Fernández de Cevallos afirmó que sus cuentas de redes no son llevadas por él mismo, sino que se encarga de ellas la empresa Ojiva Consultores, misma empresa que le diseñó la estrategia de social media a Anaya Cortés cuando competía por la Presidencia en 2018.

Un día antes, el 1 de marzo, el Diputado por el Partido Acción Nacional (PAN) dijo durante el programa de "Los Periodistas", conducido por Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela en el canal de La Octava, que si bien él no lleva sus redes sociales, es una sola persona quien tiene ese control.

De acuerdo con Proceso y Aristegui Noticias, se trata de Andrea De Anda, dueña de Ojiva Consultores, quien también ha estado a cargo de la imagen en redes sociales que maneja Anaya Cortés, desde 2018 y hasta la fecha -con los nuevos videos sobre su recorrido por el país para conocer problemáticas sociales-.

El periodista Álvaro Delgado señaló que aunque Fernández de Cevallos dijo que conoció a De Anda gracias a un "amigo que no es político ni empresario, sino abogado", es probable que la presentación de ambos surgiera gracias a Ricardo Anaya.

La unión de Diego Fernández a las redes sociales generó diversas conversaciones entre la sociedad, es por ello que ambos programas periodísticos abordaron el tema.

"Tanto en el ámbito de mi familia como mis familias me insistían que si ya habían aparecido las redes sociales y están siendo eficaces para comunicar y se socialice un mensaje, ¿por qué yo no lo aceptaba? Me negué durante mucho tiempo, me parecía que no era para mí, que lo ocuparan otros, pero de tanto insistir, entre mi familia y amigos. No puedo fracasar y estoy convencido de entrar a este mundo también riesgoso, con mucho canalla, pero sin embargo yo digo que si entro de frente con buena fe, no tengo nada que perder", indicó el político de 80 años de edad a ambos medios.

Andrea De Anda y Ricardo Anaya se conocieron en Querétaro, donde se encuentra la sede de la agencia Ojiva Consultores, desde antes de que el excandidato presidencial fuera líder nacional del PAN.

De hecho, en el comité nacional del partido también fue su principal consultora y operadora en estrategia digital, tal como lo señaló Álvaro Delgado. Pero, una vez que Marko Cortés entró a la presidencia del partido apartó a De Anda y a su agencia, sin embargo, continúan ligados a Anaya Cortés como parte de su estrategia para volver a ser candidato presidencial en 2024.

Aristegui Noticias dio a conocer que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE), entre 2016 y 2017 Ojiva Consultores recibió cuatro millones de pesos en contratos para diseñar la imagen de Ricardo Anaya en redes sociales.

"A lo largo de las precampañas en 2018 Anaya reportó tres contratos con Ojiva que suman 2.7 millones de pesos, según una nota de Reforma, con fecha en marzo de 2018. En abril de 2018, El Financiero publicó que Ojiva Consultores S.A de C.V, especializada en mercadotecnia, manejo de Internet y redes sociales, había captado 11 millones 600 mil pesos", suscribió el medio digital.

FERNÁNDEZ DE CEVALLOS EN REDES SOCIALES

Diego Fernández de Cevallos anunció el día de ayer que decidió unirse a las redes sociales. Mediante un video publicado en Twitter, el panista convocó "a luchar con valor, con alegría y con la verdad por un cambio para México".

"He tomado una decisión nada fácil para mí, a los 80 años de mi vida entrar en esas fantásticas y desconocidas para mí, las llamadas redes sociales", señaló Fernández de Cevallos.

En el mensaje, Diego Fernández de Cevallos se presentó como un mexicano por nacimiento y por amor a México, además, destacó que él ha sido panista toda su vida.

"Es a través de Acción Nacional que he luchado por mis ideas, por ideales, por mis convicciones; pero además, les digo a ustedes que al decidir incorporarme a las redes sociales es porque quiero convencer a la juventud de México de que tienen en sus manos su destino y el de México. Por lo tanto, estoy convencido de que el momento que vive México y el mundo es un momento trascendente, peligroso y con grandes oportunidades", agregó.

Asimismo, el panista convocó a los jóvenes a "luchar con valor, a hacer un gran esfuerzo y vivir con decencia la vida sin que falte alegría", pues dijo estar convencido de que en la fuerza de esa juventud "está la posibilidad de cambiar a México".

Hasta el momento, la cuenta de Cevallos lleva más de 78 mil seguidores. En tanto, el video mensaje que compartió en Twitter, ya cuenta con más de 12 mil 300 retuits, 36 mil 200 "me gusta" y más de ocho mil comentarios.