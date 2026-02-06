logo pulso
El magistrado Hugo Aguilar causa polémica

Por El Universal

Febrero 06, 2026 03:00 a.m.
A
El magistrado Hugo Aguilar causa polémica

Querétaro, Qro.- En el marco de la conmemoración del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, fue captado el momento en que acompañantes de Hugo Aguilar se agachan a limpiarle los zapatos con un paño, mientras él solo ve y espera a que terminen.

Previo a su entrada al Teatro de la República en Querétaro, para la conmemoración del aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cámaras de N+ captaron que se encontraba con dos personas a su alrededor cuando una de ellas se agacha para limpiar el calzado de Aguilar Ortiz.

El Ministro Presidente se queda viendo su zapato y espera a que sea limpiado. Luego, la otra persona que se encontraba con él, se agacha y comienza a limpiar el calzado por la parte de atrás. Hugo Aguilar hizo un movimiento para acomodar el zapato y que la persona con el papel para limpiarlo pudiera hacerlo de costado. Luego llega un asistente al evento, lo saluda de mano y el ministro comienza a caminar.

A cuatro meses y medio de funciones, comenzó una controversia en torno a los nueve ministros de la nueva SCJN por el dispendio de más de 23.1 millones de pesos en la compra de camionetas blindadas, togas fifís y la ceremonia indígena con la que tomaron protesta.

El pasado 26 de enero, también se difundieron las compras de 12 togas con un costo de 300 mil pesos.

