El magistrado Reyes Rodríguez agradece a Zaldívar por respetar la autonomía del TEPJF

Reyes Rodríguez Mondragón agradeció a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por haber refrendado su autonomía y respeto ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y aseguró que se mantendrán a la altura del compromiso democrático.

A través de sus redes sociales, Rodríguez Mondragón, quien fue nombrado como presidente del TEPJF en sustitución de José Luis Vargas Valdez, que anteriormente aseguró que defenderá su puesto, se mostró conforme ante la decisión de Zaldívar de no interferir en las decisiones del Tribunal.

“Agradezco al Ministro Presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, las expresiones de respeto a la autonomía e independencia del TEPJF y, en lo personal, por sus palabras sobre mi trayectoria. Estaremos a la altura del compromiso democrático con la ciudadanía. RRM”, expresó Reyes Rodríguez en su cuenta de Twitter.

Al referirse a la reciente polémica suscitada en el Tribunal Electoral, Zaldívar dijo que no está dentro de sus facultades intervenir en el conflicto sobre la sustitución imprevista del presidente del TEPJF, José Luis Vargas Valdéz, y sugirió a éste que dé un paso a lado y siga la voluntad democrática, pues “su permanencia ya no es viable, no hay condiciones para que él siga en el cargo que él dice que sigue ostentando”.

“No hay condiciones para que el Magistrado Vargas Valdez se mantenga en la presidencia del Tribunal. Debería dar un paso al lado y permitir que se retome el canal institucional y que la mayoría de las y los ministros decidan quien será el presidente. Es momento de anteponer el bien del país y la justicia electoral a cualquier ambición personal”, sostuvo.

Sin embargo, comentó que sí recibirá a Vargas pero lo hará en favor del diálogo, no para otorgar una resolución a tal conflicto.

Además, este 6 de agosto, Arturo Zaldívar rechazó la ampliación de su mandato hasta el 2024, por lo que aseguró que lo terminará el próximo 31 de diciembre de 2022.

En conferencia de prensa, el Ministro dijo que no tiene atribuciones para intervenir en la crisis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“No estoy aquí por cargos, puestos ni privilegios, sino por convicciones y principios, así lo ha demostrado toda mi carrera. Ahí están mis votos, mis proyectos, mis debates. Siempre a favor de todas las personas, sobre todo los más vulnerables y he demostrado estar en contra del nepotismo y la corrupción”, explicó.

“De tal suerte que quiero informar que concluiré mi mandato como presidente el 31 de diciembre de 2022, cuando culmina el proyecto para el que me eligieron mis compañeros”, sostuvo.

El funcionario sostuvo que el tiempo que tenga desde este momento y hasta el 31 de diciembre de 2022 “tiene que ser suficiente” para que se pueda cumplir con las reformas encargadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que no dispone de un plazo más largo.