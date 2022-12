"El martes, el padrón quedará en manos del INE", asegura Creel

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 3 (EL UNIVERSAL).- En las actividades de la Feria Internacional de Libro de Guadalajara, el presidente de la Cámara de Diputados Santiago Creel llevó el tema de la Reforma Electoral en una conferencia de prensa en la que reiteró la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE).

"El martes, el padrón quedará en manos del INE y la credencial de elector seguirá siendo emitida por el INE, es la gran batalla" exclamó Creel refiriéndose a la Sesión Ordinaria del 6 de diciembre.

Durante la conferencia de prensa el diputado explicó a los asistentes que no se podrán trastocar los principios del sistema electoral que se han establecido en el artículo 41 de nuestra Constitución.

Reforma electoral y los OPLEs

"Tenemos un artículo constitucional que es el artículo 41 de la Constitución que establece los principios de la organización electoral y del INE en el país. Ese artículo establece no solamente el órgano electoral a nivel nacional, sino el órgano electoral en los niveles locales, entonces, las OPLEs (Órganos Públicos Locales Electorales) no pueden desaparecer éstos tienen una función constitucional".

Aprovecho el evento literario para invitar a los asistentes a salir a votar en 2024, asegurando que es la forma de cambiarle el rumbo al país. "Si ya lo hicimos en el 21, lo que tenemos que hacer es sumar, agregar, convencer a todos que salgan a votar", declaró Santiago Creel.