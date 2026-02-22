El Mencho bajo seguimiento operativo federal por más de 10 años

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- Al capo Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", sólo era posible detenerlo abatiéndolo, comentó una fuente militar.

Tanto el Ejército como la Marina Armada llevaban más de diez años siguiéndole los pasos al michoacano entre los estados de Michoacán, Jalisco y Colima, donde tejió una amplia red de protección para movilizarse sin problema entre zonas serranas y urbanas.

Una fuente federal refirió que "El Mencho" fue ubicado en más de cinco ocasiones, principalmente en las zonas serranas de Villa Purificación, Autlán de Navarro, Tapalpa, Teocaltiche y Chapala, así como en la zona metropolitana de Zapopan.

Sin embargo, el fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lograba burlar los operativos federales debido a que era alertado por corporaciones locales y dependencias de seguridad de los tres niveles de gobierno.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tan solo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el Gabinete de Seguridad lo ubicó en Jalisco y Colima, pero las Fuerzas Armadas no lo detuvieron porque estaba rodeado de niños, comentó la fuente.

Y es que, para ganarse la simpatía de los pobladores, el michoacano y su grupo criminal entregaban apoyos, despensas y colaboraban con diversas obras en las localidades para tener protección social.

En dicho sexenio, las áreas de inteligencia federales detectaron movimientos de Oseguera Cervantes en zonas de los municipios jaliscienses de Autlán, Casimiro Castillo, El Grullo y Villa Purificación, donde se movía con equipo de seguridad cercano.

Uno de los operativos más letales del Ejército contra "El Mencho" fue el registrado en Villa Purificación, en mayo de 2015, en el que sicarios del CJNG derribaron un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana. El saldo fue once policías y dos policías federales muertos.

De acuerdo con la fuente consultada, Oseguera Cervantes era un capo que se movía discretamente en las zonas serranas de Los Altos de Jalisco y límites de Michoacán con Colima, sus principales bastiones.

Durante el gobierno de Peña Nieto, las autoridades de seguridad recibieron información de que "El Mencho" padecía una enfermedad, la cual confirmaron al descubrir que el capo se atendía en un hospital de la Secretaría de Salud de Jalisco, ubicado en la comunidad Acíhuatl, en el municipio de Villa Purificación.

El Acíhuatl es un poblado de alrededor de 200 habitantes, dedicado a la agricultura y ganadería, uno de los muchos escondites de Nemesio Oseguera Cervantes, por quien la Administración para el Control de Drogas (DEA) ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información que lleve a su captura.

El municipio de Tapalpa, considerado pueblo mágico, se ubica en la Sierra de Amula Jalisco, un lugar donde Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", solía esconderse.

El Cártel Jalisco Nueva Generación, fundado en 2009, ha sido catalogado como uno de los cárteles más violentos de México. Autoridades estadounidenses lo consideran una de las organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del mundo.