El Mencho tenía hospital privado en comunidad de Jalisco

El centro de salud está ubicado a menos de 50 km de Villa Purificación, bastión del CJNG.

Por El Universal

Febrero 22, 2026 08:37 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- En la comunidad El Acíhuatl, en el municipio de Villa Purificación, Jalisco, el gabinete de seguridad federal identificó un hospital que el capo Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", mandó construir para atenderse de los males que le aquejan.

Hospital privado de El Mencho en Jalisco

En 2019, autoridades federales obtuvieron información de que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de 54 años, padecía insuficiencia renal, lo que ha deteriorado su salud y dificultado su refugio en zonas serranas del estado de Jalisco, Michoacán y Colima.

De acuerdo con información de inteligencia, a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL, en julio de 2020, el centro de salud está ubicado en una zona arbolada, entre varias casas, con diversos caminos de acceso.

Ubicación y características del hospital

Es un inmueble grande y equipado por órdenes de Oseguera Cervantes, para él, su familia, su círculo de seguridad y los habitantes de dicha localidad, a no más de 50 kilómetros de Villa Purificación, uno de los principales bastiones del CJNG donde en mayo de 2015 derribaron un helicóptero del Ejército mexicano durante un operativo del gobierno federal para capturar al capo.

El Universal

El Universal

Durante más de una década, fuerzas federales vigilaron a Nemesio Oseguera Cervantes en varios estados.

El Universal

Mandatarios estatales refrendaron apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y la estrategia nacional.

EFE

El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes desató violencia que afectó vuelos en Puerto Vallarta, mientras Guadalajara mantiene operaciones normales.