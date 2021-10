El Metro desalojará de vitrina al Museo de la Caricatura

El Museo de la Caricatura cuenta desde 1995 con una vitrina de exposición en la estación Zócalo del Sistema de Transporte Público Metro, la cual, explica Juan Terrazas, director del recinto y presidente de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas, tendrán que dejarla.

"La vitrina la tenemos desde 1995 gracias a un convenio con el entonces regente del Distrito Federal, Óscar Espinosa Villareal. Durante 26 años hemos mantenido el espacio con mucho cuidado, hemos expuesto el humor y la crítica social de muchísimos caricaturistas. En todo este tiempo nunca tuvimos ningún problema con ninguna administración", dice Terrazas.

El caricaturista explica que en todo este tiempo habían tenido libertad para elegir las exposiciones que ahí se presentaban, pero hace unas semanas se le solicitó montar una muestra en torno al movimiento feminista en la ciudad.

"En mayo un grupo de chicas rompieron los vidrios de las vitrinas, tuvimos que cerrar por un par de meses. Ahora, el nuevo director de Cultura del Metro, Jaime López, nos pidió hacer una muestra sobre la no violencia contra la mujer como muestra de apoyo. La hicimos, nos quedó muy bonita. La reapertura de las vitrinas se dio con esta exhibición hace sólo un mes", dice.

Hace unos días, añade Terrazas, López le indicó que debían retirar la muestra porque se necesitaba un espacio: "Le dije que no, que apenas teníamos un mes con la muestra, pero me respondió que la vitrina era del Metro y que el convenio había caducado. Le pedí que se revisara, nosotros no lo tenemos, pero que si en efecto ya no estaba vigente, entonces que se hiciera otro, pero se negó".

EL UNIVERSAL solicitó una entrevista con López, pero en su lugar, Gamaliel Sánchez, responsable de Difusión, explicó que se informó al recinto que el "comodato" que mantenía el Metro con el Museo de la Caricatura había concluido.

"El retiro está previsto para diciembre y la decisión responde a una política de movilidad para las estaciones, para favorecer el tránsito de los usuarios. Parte del acuerdo para el retiro es que pueden seguir usando el espacio que tienen en la línea 12, que es el lugar emblemático de los caricaturistas", aseguró Sánchez.

La opción, dice Terrazas, no fue aceptada. "Estamos en Donceles 99, estar en el Zócalo permite que los usuarios nos vean y nos vayan a visitar, muchísima gente nos va a ver por esa razón. Retirarnos será un golpe mortal, no tenemos apoyo económico de ninguna institución, tenemos serios problemas financieros. Lamentamos mucho esta decisión tan precipitada y unilateral".

Se solicitó a Cultura del Metro una copia en versión pública del convenio con el museo, pero hasta la noche de este viernes no se obtuvo respuesta.