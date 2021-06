El nuevo estilo "primera dama" de Mariana Rodríguez

¿Quién es Mariana Rodríguez Cantú y por qué todo lo que hace o dice se vuelve prácticamente viral? Mariana es, antes que nada, una influencer de moda y belleza que cuenta con un millón 600 mil seguidores en Instagram, es una regia muy regia y estudió Psicología Organizacional en el Tec de Monterrey.

En la capital regiomontana las influencers son realmente populares; de Monterrey surgió también Andy Benavides y se dice que Mariana y Andy están entre las personalidades de internet más importantes del país. Por dar un ejemplo rápido, Michelle Salas solo cuenta con 100 mil seguidores más que Mariana.

Independientemente de que Mariana es muy guapa y tiene un estilo muy trendy y elegante que la empezó a hacer conocida y admirada incluso fuera de Monterrey, en realidad alcanzó verdadera fama cuando empezó a salir con Samuel García, en ese entonces senador de Movimiento Ciudadano y hoy gobernador electo de Nuevo León. Cuando empezaron a salir, Samuel ya era ampliamente conocido en redes sociales por sus discursos en los que criticaba al gobierno local y federal.

Juntos, Mariana y Samuel multiplicaron su visibilidad y a sus seguidores; incluso, a Mariana le comenzaron a llegar propuestas de promoción de marcas internacionales en sus redes sociales. En mayo de 2020, se casaron en una boda que generó controversia pues mucho se especuló acerca de las posibles influencias que se movieron para casarse a puerta cerrada en una iglesia de Nuevo León, en medio de la pandemia. Poco después revelaron que estaban esperando a su primer bebé, pero lamentablemente, lo perdieron.

Pero ¿qué es lo que la ha hecho tan popular y tan controvertida? Tal vez la respuesta radique en su manera tan "franca" de decir las cosas y en su actitud desenfadada. Un ejemplo de ello es cuando subió un video hablando de las "grandes dificultades" por las que ha pasado en su vida y mencionó que una de ellas había sido cuando "perdió sus chanclas en la playa" y una pulsera de San Benito. Pese a la enorme cantidad de críticas recibidas, Mariana no se arredró, las enfrentó sonriente y siguió con su vida como si nada. Ha habido otros tropiezos, como el video en el que Samuel le reclama que enseña demasiada pierna, pero ninguno logró debilitar la popularidad del joven matrimonio.

Por el contrario, Mariana parece ser de estas personas que saben sacar el mejor provecho de la adversidad. Todos sabemos que se hizo viral un video en el que aunque participaban ambos, ella prácticamente ignora a su esposo para hablar de sus tenis "fosfo, fosfo". En lugar de adquirir una actitud defensiva ante el alud de críticas, memes y demás que recibió al respecto, Mariana tomó a sus tenis como bandera y basó mucha de la exitosísima campaña de su esposo en este episodio, luciendo sus tenis "fosfo" a la menor provocación y aprovechando que el naranja es el color del partido por el que contendió su esposo. Hay, incluso, quien asegura que García debe su triunfo a la popularidad de su mujer, quien dedicó el 100% de sus posts en redes a apoyar la campaña de su esposo, por no hablar de sus frecuentes apariciones en público, en las que se formaban largas colas por tomarse la foto con Mariana y sus tenis "fosfo, fosfo". El apoyo incondicional de Mariana fue, sin duda, el arma secreta de García.

Sea como fuere, a partir de que su esposo iba escalando lugares en la contienda electoral, el estilo más juvenil y desenfadado de Mariana ha ido cambiando del de una influencer de moda al de una primera dama.

Sus looks se han vuelto más formales, favoreciendo los trajes y los vestidos, casi siempre acompañados de elegantes recogidos y accesorios de diseñador. Sus looks casuales, de unos meses para acá, fueron prácticamente todos de campaña, portando camisetas y camisas con el logo y las frases del partido de Samuel, combinadas con jeans y, por supuesto, los infaltables tenis naranja, el mismo color de muchos de sus accesorios y de los productos que promovió durante este tiempo.

El domingo 6 de junio, día de votar en las elecciones más grandes de la historia moderna del país, Mariana eligió un elegante traje blanco de blazer cruzado. Para festejar el triunfo de Samuel, primero lució dos piezas sastreadas, un saco cruzado con cinturón en color hueso y pantalones cigarro en negro, un bolso Gucci y pumps del mismo color. Para el concierto posterior, escogió, en cambio, un look mucho más moderno, un mono negro de mangas abullonadas con aberturas en el torso, acompañado de sus infaltables pumps, pero esta vez, en color nude.

A lo largo de la campaña, para eventos menos masivos y que requerían algo más formal, como los debates, lució varios coloridos vestidos midi de alegres estampados y colores, pero, sin duda, ha convertido a los trajes en sus mejores aliados.