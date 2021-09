El PAN celebra 82 años con llamado a frenar "populismo autoritario"

El presidente interino del Partido Acción Nacional (PAN), Héctor Larios, pidió a los integrantes de ese instituto político, ser un dique "frente al populismo autoritario".

Durante la celebración del 82 aniversario del PAN, sostuvo que a pesar de ser la segunda fuerza electoral, existe el predominio avasallante de un gobierno autoritario, "enemigo de la democracia, que busca anular los contrapesos".

"Un gobierno autoritario que no respeta las leyes ni normas, Hoy debemos con eficacia, con resultados plantear un dique frente al populismo autoritario, plantear el camino para la reparación del daño que han infringido. Debemos demostrar que somos distintos y distinguibles, que sí hay de otra, que el PAN es la alternativa", declaró frente a diputados, senadores, gobernadores, y alcaldes panistas.

Larios Córdova recordó que ahora, el PAN gobierna siete estados y cientos de municipios, entre ellos los más poblados del país, además de tener presencia en treinta y uno de los Congresos locales.

"Los próximos gobiernos municipales y estatales del PAN serán nuestra principal carta de presentación para poderle decir a los ciudadanos, con transparencia dentro de tres años, que hay una forma distinta y mejor de gobernar al país que sí es posible", expuso.

El líder albiazul recordó además que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la penalización del aborto, por lo que les solicito defender los principios y valores del PAN

"Hoy la Corte nos alerta, también debemos de ser defensores de un derecho fundamental humano, el derecho a la objeción de conciencia en materia grave, que hoy la Corte lamentablemente no lo considera como un derecho humano, sino como supeditado a otros supuestos derechos", advirtió.

Héctor Larios, llamó a la militancia a no tener miedo a la hora de defender el tema.

"No tengamos miedo a la hora de defender esos principios y valores, que nos han acompañado por estos 82 años. Si el PAN renunciara a defenderlos, dejaría de hacer su aportación específica a la pluralidad política en nuestro país, que como bien decía Carlos Castillo Peraza: Solo desde nuestra identidad la apuesta por nosotros mismos es posible, el diálogo y la construcción de acuerdos con quienes piensan diferente", concluyó.