El PAN denunciará ante SFP a la 4T por omisión que generó escasez de medicinas

El líder nacional del PAN, Marko Cortés anunció que el blanquiazul presentará una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública para que se investiguen las causas y las omisiones del desabasto general de medicamentos en México y, en su caso, se determinen las sanciones correspondientes para los servidores públicos involucrados.

Esto luego de que EL UNIVERSAL publicó este lunes que una serie de decisiones desde la transición de gobierno en 2018 y una mala ejecución en busca de combatir la corrupción provocó que miles de enfermos en el país no tuvieran sus medicinas a tiempo. Reformas al vapor, centralización de compras sin reglas claras, batallas con vetos, peleas entre funcionarios y juicios de amparo se conjuntaron.

El desabasto de medicamentos se incrementó en el país desde que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador implementó una centralización de compras consolidadas en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quitando esta atribución al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuya experiencia data de 2013.

El problema fue que esa decisión, como parte de un plan anticorrupción, se realizó con reformas al vapor, inadecuaciones legales y perfiles con experiencia política y no técnica al frente de las unidades de administración. Esto, sin prever e implementar programas piloto o medidas para actuar en caso de fallar, de acuerdo con una investigación de Impunidad Cero y Justicia Justa.

Por esto, el líder panista dijo: "La escasez de medicamentos para enfermedades graves como el cáncer, VIH, problemas renales, Parkinson, epilepsia, hipertensión, migraña, diabetes, entre otras, agravará aún más la profunda crisis sanitaria en nuestro país.

"Hacemos responsable al gobierno morenista por esta imperdonable situación ya que su negligencia e irresponsabilidad sigue costando vidas, por lo que, presentaremos una denuncia más en su contra ante la Función Pública, porque no podemos permitir que se sigan perdiendo vidas y deteriorando la salud de las y los mexicanos por su culpa", anotó.

Marko Cortés dijo que nuevamente por criterios ideológicos y políticos el gobierno morenista desapareció el Seguro Popular y crearon el Insabi, que a la fecha se siguen desconociendo las reglas de operación y que dejó varias enfermedades sin cobertura.

Acusó que el desabasto general de medicinas se debe a la incompetencia y la negligencia de los morenistas, quienes privilegiaron la política sobre la salud de los mexicanos.

El líder panista dijo que aparte del ineficiente plan de vacunación, ahora se confirma lo que Acción Nacional denunció en su momento: el desabasto general de medicamentos y material quirúrgico para tratar enfermedades como el cáncer, VIH, problemas renales, Parkinson, epilepsia, hipertensión, migraña, diabetes, entre otras; es ocasionado por la incompetencia y negligencia de los políticos de Morena, que privilegiaron más hacer política que cuidar la salud de las y los mexicanos.

"Una vez más, nuestros argumentos para rechazar las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, nos dan la razón. La absurda decisión del gobierno morenista, respaldada por legisladores de ese partido, de centralizar en la Secretaría de Hacienda la compra de medicamentos, ha generado el desabasto de medicinas para el tratamiento de enfermedades graves como el cáncer, el VIH, problemas renales, Parkinson, epilepsia, hipertensión, migraña, diabetes, entre muchas otras, en perjuicio de miles de niños y adultos", indicó.

Por esto, Marko Cortés dijo que el gobierno morenista por un lado decía que combatiría la corrupción en la compra y distribución de medicamentos, y por el otro, de manera totalmente incongruente en su momento el presidente propuso para esa responsabilidad al impresentable David León Romero, evidenciado por entregar dinero ilegal a Pio López Obrador para la campaña morenista.

También en el peor momento hicieron importantes recortes al sector salud y cambios a la forma de comprar y distribuir los medicamentos, provocando el peor desabasto de medicinas y material quirúrgico del que tenga registro.

Por ello, es que hemos denunciado al gobierno morenista de negligencia criminal, pues ha costado la vida de miles de personas.

Marko Cortés reiteró que un buen gobierno es el que cuida la vida y protege la salud de la población con estrategias bien cimentadas en diagnósticos, programas, evaluaciones y resultados tangibles en beneficio de los mexicanos.

Con respecto al plan de vacunación, el Presidente del PAN lamentó que el gobierno morenista de nueva cuenta demuestre su ineficacia, pues hubo mala planeación, retrasos y hasta las agujas llegaron tarde; hasta la fecha sigue habiendo más difusión, que aplicación de vacunas.

"Es indignante que desde muy temprano tuvieran formados a los adultos mayores en largas filas, en pleno frente frío, sin ninguna silla en muchos casos para que pudieran sentarse y solo repartieran por cada módulo 500 fichas. Entonces nos preguntamos para qué sirvieron los supuesto registros en línea que trajo en vilo a familiares por inscribir a sus padres y abuelos o para qué sirvieron las llamadas de los operadores de Morena conocidos como los cuervos de la nación", destacó.