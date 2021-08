El PAN solicitó presencia de policías en Congreso de la CDMX: Martí Batres

Luego de los hechos ocurridos en las inmediaciones del Congreso local, donde la alcaldesa electa de Álvaro Obregón, Lía Limón, resultó lesionada de la nariz, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, dijo que le extraña y no se explica lo sucedido.

"Son situaciones que me extrañan mucho, no me explico cómo sucedió esto, simplemente era muy sencillo de mantener comunicación con el Gobierno de la Ciudad, nos hubieran dicho y nosotros obviamente hubiéramos ayudado a facilitar las cosas".

En conferencia de prensa, Batres Guadarrama condenó la violencia que se generó en la calle Tacuba del Centro Histórico, y que si los alcaldes de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNA-CDMX) deciden interponer denuncias estarán en su derecho.

"En el mismo momento (de los hechos) nos hubieran llamado y nosotros evidentemente hubiéramos facilitado las cosas para su encuentro con el Congreso local, por eso me parece muy extraño que hubieran ocurrido estos hechos, me parece extraño porque estaba en un diálogo con los representantes de las diversas fuerzas políticas de oposición del Congreso local, justo llegando a temas que son de su interés".

Explica presencia policiaca

El secretario de Gobierno explicó que la presencia de uniformados se debió a que la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Ana Patricia Vázquez Guerrero, que forma parte del grupo parlamentario del PAN, hizo una solicitud formal el día de ayer por motivo de la realización del periodo extraordinario.

Y aclaró que no había necesidad de ningún forcejeo entre alcaldes y elementos policiacos a él o a los propios coordinadores de bancadas en el Congreso para que pudieran acceder a la sesión.

"En el punto que se encontraban los alcaldes estaban acompañados de un nutrido grupo de personas, cuando el objetivo era que pasaran los alcaldes al Congreso, vamos a cotejar los hechos para ver qué ha sucedido. Por otra parte invitamos a los alcaldes a continuar el diálogo y condenamos la violencia venga de donde venga", aseguró que se revisarán cámaras y que se basarán en hechos.

Martí Batres comentó que gobiernan para todos y que "de ninguna manera vamos a permitir que se divida la ciudad, esta es una ciudad de todas y de todos, y entendemos que hay pluralidad y vamos a tomar nosotros decisión siempre por el bien de la ciudadanía".

Respecto a que hubo orden para agredir a los alcaldes de oposición, el secretario de Gobierno capitalino señaló que de ninguna manera se daría una orden para agredir a una persona, eso corresponde a otras épocas y que ahora se vive en una Ciudad donde se respetan los derechos, y que no hay represión.

Agregó que siguen en pie las reuniones con alcaldes que se sostendrán el 2 y 3 de septiembre con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y que los ediles que quieran asistir ya tienen horario y fecha definidos.