"Jueces van a acabar siendo de los narcos": José Ramón Cossío

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 2 (EL UNIVERSAL).- José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló que con la elección de los jueces por voto popular van a acabar siendo de los narcos, de los delincuentes, de todos los agentes que juegan contra el Estado.

"Los jueces van a acabar siendo de los narcos, de los delincuentes, de los capitales, de todos los agentes que juegan en contra del Estado. Entonces cuando los diputados aprueben y los senadores aprueben sus leyes, van a estar muy contentos suponiendo que establecieron en leyes lo que es su política.

"Van a exponer a los jueces en una condición de enorme peligro, porque los jueces van a terminar respondiendo no a un electorado maravilloso de un pueblo bueno, sino que van a acabar respondiendo a quien financió sus campañas para darse a conocer en los procesos electorales", aseveró Cossío durante la presentación del reporte "Cuando impartir justicia es peligroso".

Agregó que cuando esos jueces no se avengan a los intereses de quien los financió o cuando no puedan cumplir los deseos de los financiadores, entraremos en un ciclo de violencia contra los jueces que hoy no hemos visto.

"La mejor solución que se les ocurrió para resolver esto son los jueces sin rostro, que además de ser completamente inconvencional y ya se sabe desde hoy, desde el 2013 hay sentencias en ese sentido para contrastar las decisiones nada menos que del (entonces) presidente de Perú, Alberto Fujimori y de su muy tenebrosa mano derecha Vladimiro Montesinos, exdirector de Servicio de Inteligencia Nacional.

"Imagínense cuáles son los ejemplos históricos que se está tomando. Esto es de lo que se está tratando el asunto", manifestó en el Museo Memoria y Tolerancia.

Señaló que en un país donde afortunadamente no hay una violencia de las magnitudes que han tenido los jueces, se puede pronosticar que se va a constituir un elemento de violencia.

"Porque los juzgadores no van a ser ejecutores de la ley aprobada por los legisladores, sino van a ser ejecutores de las voluntades variables, inconsistentes, interesadas, no de los electores, sino de los financiadores de sus propios tratados", enfatizó.

El ministro en retiro destacó que este elemento de la protección a los jueces y a los litigantes va a entrar en una espiral muy siniestro que es la que vamos a observar en los próximos años.

En su intervención, la directora general de México Evalúa, Mariana Campos, dijo que la creación del Tribunal de Disciplina en sustitución del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) como lo plantea la reforma no va a ser la solución para que jueces, magistrados y ministros actúen conforme a derecho

"Pero ahora va a estar el camino legalizado para ir a presionar a un juez, vamos a facilitar la ruta de presión a los jueces con un Tribunal de Disciplina como el que se está planteando", indicó.