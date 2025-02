El PJF no ha fallado, sino quienes buscan someterlo: Jufed

La directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), Juana Fuentes Velázquez, dijo que no se debe permitir que la narrativa del oficialismo tergiverse la realidad.

"No es el Poder Judicial el que ha fallado, sino quienes buscan someterlo para establecer un régimen donde las libertades estarán en juego y se privilegiará el abuso y la arbitrariedad.

"Es por ello que quienes aún tenemos el privilegio de seguir en esta lucha debemos asumir nuestra responsabilidad", precisó.

Durante la ceremonia de entrega de reconocimientos a la trayectoria de jueces y magistrados jubilados de Jalisco, Fuentes Velázquez enfatizó que no permitirán que México caiga en una época de oscuridad donde el poder no tenga límites, donde la justicia sea sofocada y la arbitrariedad reine sin oposición.

La titular de la Jufed señaló que no es la primera vez que la justicia en México enfrenta embates, pero sí es un momento crítico en el que la unidad y la resistencia son fundamentales.

"Sabemos que este no es el retiro que imaginaron. Sabemos que no han elegido este destino, sino que han sido empujados a él por una reforma que vulnera la independencia del Poder Judicial y atenta contra la democracia", aseveró la directora de la Asociación.

Agregó que esta reforma judicial no solo priva a la judicatura de su más valioso activo, sino que debilita el equilibrio de la democracia. Resaltó que cuando la justicia se debilita, la sociedad entera queda indefensa.

"Pero aquí estamos, juntos, porque sabemos que su legado no se extingue... Su huella perdura en cada sentencia justa, en cada derecho protegido, en cada ciudadano que encontró amparo en su imparcialidad. Ustedes han sido el escudo de la Constitución, la voz serena que en medio del ruido político ha sostenido los principios fundamentales de nuestra nación", enfatizó.

La jueza resaltó que los juzgadores jubilados han hecho lo justo, aun cuando implicaba enfrentar presiones, riesgos y ataques.

Sostuvo que la Jufed no es solo una organización, es un bastión de resistencia y deben fortalecerla, consolidarla con inteligencia y estrategia, hacer de ella el espacio donde la integridad judicial se defiende sin titubeos.

"La ciudadanía nos observa y espera de nosotros un mensaje claro: la justicia no se doblega. Y ese mensaje se refuerza con acciones, con decisiones, con el compromiso de cada una y cada uno de ustedes", puntualizó.