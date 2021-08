El primer ensayo de Consulta Popular atrajo pocos votantes pero sí burlas, y enojo

La nota de ayer fue la poca afluencia de votantes, la burla de los que se oponían a la Consulta Popular y el enojo —cada vez mayor— de quienes la apoyaban en contra del Instituto Nacional Electoral (INE), que argumenta que tuvo poco tiempo y bajo presupuesto para organizarla.

El ensayo —marcado por una pregunta ambigua y una contracampaña desde la oposición— es el primero que se realiza en México y está apenas a unos meses del segundo, muchísimo más importante, que pretende preguntar si se revoca o se confirma el mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las cifras del conteo rápido proporcionadas la noche del domingo por el INE refieren que el Sí en la consulta arrasó con el No, aunque el rango de participación fue de entre 7.07 y 7.74 por ciento del total del padrón electoral que es de 93 millones 528 mil 473 ciudadanos.

Para que fuera vinculante, se requería un 40 por ciento.

Los rangos de resultados dados a conocer mostraban que por el Sí optaron entre el 89.36 y el 96.28 por ciento de quienes participaron, mientras que por el No optaron entre el 1.38 y el 1.58 por ciento. Las opiniones nulas alcanzaron entre el 2.19 y el 9.21 por ciento.

La misma tendencia arrojan los cómputos distritales: al corte de las 05:40 horas de este lunes, se reportaban 6 millones 434 mil 015 votos votos por el Sí (97.7336 por ciento), 101 mil 233 mil por el No (1.5375 por ciento) y 47 mil 945 nulos (0.7281 por ciento).

Los opositores del Gobierno celebraron desde la tarde que no hubiera votantes, pero los partidarios del lopezobradorismo parecen haber encontrado, en la abstención, más razones para promover una Reforma Político-Electoral que sustituya a las actuales autoridades del Instituto Electoral que encabeza Lorenzo Córdova Vianello, un personaje que ha mantenido importantes diferencias con el Presidente.

"Es falso que el INE no quiera la consulta, quien no quiera la consulta y quien está mintiendo es realmente quien está tratando de sabotear la consulta y tratando de generar una narrativa en otra de una institución que sabe trabajar y que tiene aprecio de la ciudadanía como lo es el INE", dijo Córdova a mediodía, saliendo al paso a las críticas, a la par que insistió en la falta de recursos y el poco tiempo para difundir esta consulta.

Córdova Vianello reiteró a lo largo de la jornada de ayer que la Consulta Popular había sido un "éxito", pese a la evidente poca participación que se dio en la mayoría de las mesas de recepción, una situación que generó burlas dentro de un sector de la oposición y reclamos por parte de la ciudadanía que achacó a la autoridad electoral una mala organización.

Respecto al desafío que enfrentará el INE con respecto a la revocación de mandato del próximo año, el Consejero Roberto Ruiz Saldaña señaló a su vez que tendrán que hacer algo parecido a la elección constitucional para lo cual tendrán que tener el apoyo presupuestal necesario.

"Yo esperaría, seriamente, que el resultado de participación que vaya a ser hoy dado a conocer con la consulta popular no quiera ni vincularse, ni sujetarse, ni tenerse como pretexto para ataques a la institución, al INE", comentó en entrevista con Alejandro Páez Varela durante el programa especial de Los Periodistas, transmitido en SinEmbargo Al Aire.

Ruiz Saldaña indicó que los recursos que necesitarán para realizar el ejercicio de revocación de mandato se darán a conocer cuando a más tardar el próximo 27 de agosto el Consejo General del INE apruebe el anteproyecto del presupuesto del INE.

"Estamos a menos de un mes de poderle decir a la sociedad y al Ejecutivo federal y a la Cámara de Diputados y Diputadas cuánto requerirá el INE. No vamos a pedir más, pero tampoco podemos pedir de menos para un compromiso tan importante", expresó.

Mario Delgado, dirigente de Morena, indicó a su vez que el partido oficialista planeará una reforma para regular las consultas populares, a fin de que sean realizadas durante las elecciones intermedias y con ello ahorrar presupuesto.

"Vamos a presentar una iniciativa, la original que presentó el Presidente de la República, para el tema de las consultas; regularlas para que sean el día de la elección intermedia, pues ahorraría recursos", adelantó luego de emitir su voto en la Alcaldía Iztacalco.

Ahí cuestionó la ausencia de casillas especiales, donde pudo haber votado el Presidente Andrés Manuel López Obrador desde Nayarit. El INE explicó que fue por falta de presupuesto, pero Delgado lo consideró "un pretexto más".

CENTROS DE VOTACIÓN LEJANOS

Quienes asistieron a la consulta del domingo señalaron diversas circunstancias que les impidieron participar, como fue la lejanía de las mismas e incluso cambios de última hora en la ubicación de los centros de votación y la falta de casillas especiales, esta última denunciada por la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente López Obrador.

Cuestionado por la tarde, Edmundo Jacobo Molina, Secretario Ejecutivo del INE, reconoció que sólo en el 52 por ciento de las casillas se pudo establecer el punto de votación al lugar habitual en el que se han instalado estos centros en comicios pasados, mientras que en el resto "eran ubicaciones muy cercanas", situación que atribuyó a la falta de presupuesto puesto que de las 163 mil casillas de la jornada del 6 de junio el día de ayer sólo hubo 57 mil 70.

A esta situación se sumaron otras irregularidades, como las registradas en cuatro casillas en donde se comenzaron a anular las boletas antes de que se diera el cierre de la jornada, unos de los 476 incidentes reconocidos por las autoridades electorales.

En ese mismo sentido, SinEmbargo constató otras inconsistencias. En la Alcaldía Álvaro Obregón, por ejemplo, los funcionarios de casilla encargados de la sección 3461 denunciaron que tuvieron que improvisar mesas en el quiosco de la Plaza Valverde, ubicada en la calle Manuel M. Ponce, debido a que la directora de la Escuela Primaria Guadalupe Victoria, ubicada en la calle Felipe Villanueva 18, se negó a darles acceso para que instalaran las casillas..

"El coordinador del INE lo supo desde ayer (sábado), nos avisó y se movilizaron para que pudiéramos improvisar una carpa. Ayer a las 6:52 recibimos un mensaje del coordinador diciéndonos que debíamos hacer todo lo posible para cumplir con nuestro deber democrático a pesar de las circunstancias. Es lamentable que una funcionaria pública de la SEP se niegue a cumplir con un servicio ciudadano en favor de la cultura política de nuestro país", dijo uno de los representantes de casilla.

En una de las casillas (B-C1) de la Alcaldía Coyoacán, ubicada en la Avenida México, los funcionarios de casilla reconocieron que hubo poca afluencia, aunque lo atribuyeron a la mala organización del INE, ya que en esta ocasión no hubo, por ejemplo, casillas especiales o incluso difusión adecuada con respecto a la ubicación de las casillas o la importancia de un ejercicio democrático como este.

"Lo importante de esta consulta no es la pregunta sino que participen. Queremos tener voz como ciudadanos, ya nos están dando voz. Independientemente de que estemos de acuerdo o no como ciudadanos con la pregunta, debemos ejercer nuestro derecho y ampliar nuestra cultura política", abundó uno de los funcionarios.

"CAMINAMOS CALLE POR CALLE Y NO HAY CASILLA"

Algunos ciudadanos se quedaron con un mal sabor de boca y molestos al no poder emitir su voto en la Consulta Popular. Pocas casillas instaladas, desorganización y la falta de casillas especiales provocaron que parte de ellos se quedaran sin votar, una situación que contrastó con las imágenes en las que funcionarios de casilla fueron captados anulando las boletas antes del cierre de la jornada.

Melchor Vargas Hernández y Ricarda Soto, una pareja de la tercera edad, por ejemplo, tuvieron que pasar por un viacrucis en busca de la casilla en la que pudieran votar.

"Vivimos en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la colonia San Miguel Chapultepec, primera sección, hemos caminado calle por calle y no hay una casilla. No sabemos a dónde ir", platicó la señora Ricarda.

El matrimonio acudió a la casilla ubicada en la Escuela Ponciano Arriaga, en la calle José María, en el Centro Histórico con la esperanza de poder votar, pero no les permitieron ya que la casilla no correspondía a su sección.

"A Nosotros sí nos interesa votar, pero no se puede. Quisiéramos que, así como pusieron casillas en la elección, así hubieran puesto aquí para que los adultos mayores no tengamos que andar caminando tanto", explicaron en entrevista.

Melchor y Ricarda no fueron los únicos que acudieron a otras casillas con la intención de votar y fueron regresados, en particular la ubicada a dos cuadras de Palacio Nacional. El señor Martín Hernández, que vive en San Andrés, Atizapán, se trasladó hasta ese lugar porque en donde vive —aseguró— no se colocaron mesas receptoras.

"La verdad me siento mal (de no poder votar); esto no se hace porque soy mexicano y están desconociendo mis opiniones", expresó.

A la par, la organización colectiva en el pueblo de San Andrés Totoltepec denunció que la casilla 3960 no fue colocada en la dirección que mostraba el INE en Internet. De acuerdo con información trascendida en medios, cambiaron "de último momento" el lugar para la mesa receptora.

Usuarios de Twitter reportaron que algunos ciudadanos se ofrecieron a llevar a las personas a la casilla correcta, la cual, se encontraba en lo alto de una calle empinada.

La falta de instalación de casillas especiales para las personas en tránsito o que por algún motivo no se encuentran en sus estados generó también molestia entre la población. Tal fue el caso de Filiberto Ku Chan, líder indígena maya, quien trató de votar en la Ciudad de México, pero no le permitieron.

"Yo tengo derecho a votar. No hay casillas especiales para nosotros los que estamos fuera de nuestro lugar de residencia, que, porque no hay presupuesto, pero eso es una farsa del INE. El INE no le dio la publicidad adecuada. Yo voy a impugnar todo eso. Yo como mexicano, indígena no me pueden seguir tratando como extranjero en mi propio territorio", dijo en entrevista.

LA ESPERANZA DE HACER JUSTICIA

Ciudadanos que acudieron a participar en la Consulta Popular se mostraron convencidos de que el ejercicio y la pregunta formulada era para "enjuiciar" a los expresidente Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pese a que sus nombres no aparecieron en la pregunta que reformuló la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

Fernando, un joven de 19 años de edad que estudia "Historia", acudió a la casilla y votó por el Sí "para que se haga justicia", como contó a SinEmbargo.

"Aunque yo no haya vivido en esos sexenios, desde Salinas, Zedillo... pienso que se debe de hacer justicia de algún modo. Mis expectativas de la consulta es que ojalá se cumpla lo que está diciendo el Presidente. Si él dice que se van a enjuiciar ojalá que sí lo hagan", dijo.

Al igual que Fernando, las señoras Rocío Campos y Rosy González también esperan que de la consulta se generen procesos para que los expresidentes rindan cuentas por las decisiones que tomaron en el pasado.

"¡Porque quiero justicia!", respondió tajante la señora Rocío Campos al ser cuestionada de lo que la motivó a participar en el ejercicio.

"Se trata de que todos los presidentes anteriores, que desafortunadamente actuaron mal, pues si no van a ser encarcelados, sí que de alguna forma rindan cuentas", comentó González a su vez.

La señora Rocío Campos se mostró decepcionada por la poca afluencia que notó en la casilla instalada en la Colonia del Valle, en la Alcaldía Benito Juárez.

"Veo que hay poco aforo, entonces, yo creo que los que no vienen están contentos con los antiguos regímenes, pero ojalá que tengan un poco más de conciencia. Yo espero que, en caso que no sea vinculante, que el Gobierno siga haciendo su trabajo y a los que no votaron, pues ellos pagarán las consecuencias".