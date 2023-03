"El problema no es el ácido, sino el Estado", señalan en foro

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).- "El problema no es el ácido, sino el Estado", concedieron sobrevivientes de ataques con ácido durante el inicio del Foro "Ley Malena: No más Violencia Ácida", realizado en las instalaciones del Congreso de la Ciudad de México.

A este foro, organizado por la diputada de Morena, Marcela Fuente, acudieron tres víctimas de ataque son ácido: María Elena Ríos (cuyo nombre lleva esta ley), Carmen Sánchez y Elisa Xolalpa.

Carmen Sánchez, quien dirige una fundación que tiene su nombre, precisó que los ataques con ácido son una forma de violencia machista extrema que únicamente está por debajo del feminicidio. Asimismo, recordó que estas agresiones son el desenlace de un cúmulo de violencia que muchas veces es ignorada por las autoridades.

Por ejemplo, dijo, ella denunció tres veces a su agresor antes de ser marcada de por vida, pero las autoridades no quisieron judicializar el caso. "Los ataques con ácido son violencia química y violencia feminicida. El ácido es tan letal que puede acabar con nuestra vida de forma inmediata, de hecho, desde la Fundación hemos logrado documentar víctimas mortales de este tipo de delitos; además todas estamos expuestas a sufrir un accidente fatal o un suicidio debido al trauma psicológico", comentó.

En este sentido, compartió que se ha hecho más de 65 cirugías estéticas, y que muchas personas le dicen que agradezca estar viva... claro que se agradece, destaca, "pero nos quitaron todo". Por último, recordó que su fundación no acompaña el caso de Elena Ríos, y lamentó que a este foro organizado por la Marcel Fuente no se haya invitado a más víctimas de ataques con ácido en la Ciudad de México, como a María López, Ana Saldaña y Yazmín Hernández. "Por mencionar solo a tres víctimas de la Ciudad de México, de quienes se decidió prescindir de su voz y testimonio en estas mesas".

María Elena Ríos, saxofonista de Oaxaca, pidió a las mujeres no estar divididas por egos, y destacó que hace falta reformar el sistema judicial para que las víctimas de este tipo de ataques cuenten con una adecuada atención.

De igual forma, indicó que las víctimas de estos ataques de odio quedan "como monstruos", y que para comprender su sentir, las personas también necesitarían ser quemadas. "Para eso es esta mesa, para que sepan los contextos y evitar los prejuicios, porque prejuzgar es muy fácil, pero vivirlo de este lado y desde esta piel es muy complejo. Yo entiendo que ninguna legisladora lo va a entender y ninguno de ustedes, y ojalá que no lo entiendan de esta manera, porque para que ustedes lo entiendan, necesitan quemarlas y quemarlos, y es lo que menos queremos", apuntó.

Por último, indicó que esta ley ya no las beneficiará a ellas, pero hay que legislar para que las próximas víctimas ya no tengan un largo peregrinar como el que actualmente padecen.

Elisa Xolalpa, con lágrimas en los ojos, lamentó que un juez le haya dicho que su caso ya prescribió y que no podían hacer nada. "Tengo mucho dolor y rabia".

Recordó que vivió 20 años en el anonimato y que su caso se hizo viral gracias a los medios de comunicación. También dijo que el primer violentado de una mujer es el Estado Mexicano y que "el problema no es el ácido, sino el Estado".