El regreso a clases es fundamental: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que es fundamental el regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto en la capital del país, y pese al nuevo incremento de hospitalizaciones, es un derecho.

"Es muy importante regresar a clases, muy importante, ya llevamos más de un año sin actividades presenciales y el objetivo es —en la medida que nos den vacunas—, ya ayer dijo el Presidente que, entre otras cosas, me dedico diariamente a estar solicitando vacunas y vacunas para la Ciudad y, es en realidad la única manera de ir disminuyendo las hospitalizaciones", expuso.

Luego de entregar dos viviendas reconstruidas tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, en la alcaldía Tláhuac, la mandataria dijo que es necesario el regreso a clases debido que "el derecho a la educación también es fundamental; entonces, con sana distancia, con cuidados, con todo lo que se requiera, pero el regreso a clases es fundamental".

La capital reanudó clases presenciales del 7 al 19 de junio en diversos planteles públicos y privados, pero por el cambio del semáforo epidemiológico color verde a amarillo se suspendieron.

Incrementan hospitalizaciones

La Ciudad de México llegó a mil 575 hospitalizados por Covid-19. En una semana se internaron 482 personas: mil 95 son camas generales y 480 están intubados a causa del virus, de acuerdo con datos del Gobierno capitalino al corte del 13 de julio.

En promedio se han presentado 27 defunciones al día en los hospitales de la capital, mientras que en la última semana de marzo de este año fueron 87 fallecimientos diarios.

Si bien hay una capacidad hospitalaria de 6 mil 452 camas, 18.49% ya se encuentran ocupadas, del total 17.81% son generales y 20.36% son para pacientes intubados que requieren un respirador artificial.

Incluso con el incremento de casos y hospitalizaciones, Sheinbaum Pardo descartó que se llegue a un escenario catastrófico, ya que el modelo epidemiológico prevé 3 mil 500 personas internadas en agosto, por lo que no sería igual a la segunda ola de enero, donde hubo más de 8 mil pacientes en unidades médicas.

Aseguró que se están preparando en caso de que aumenten los hospitalizados, pero no cree que se llegue a una situación similar a la de principios de 2021.

A pregunta expresa sobre si el incremento de hospitalizaciones debe generar psicosis, la jefa de Gobierno dijo que no, pero sí deben tener cuidado, "particularmente los jóvenes".