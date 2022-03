El SAT, AMLOfest y Gallardo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, lamentó que en el pasado a los artistas y gente famosa se les persiguiera y encarcelara por sus adeudos con Hacienda, mientras se protegía a las grandes corporaciones que debían dinero.

Esta mañana, durante su conferencia de prensa, el mandatario reveló que la cantante Belinda tiene un juicio con el Servicio de Administración Tributaria, el cual está en proceso, pero no por ello se irán contra ella.

Lo anterior lo dijo luego de que se le mencionara un adeudo fiscal que tiene Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, de 12.3 millones de pesos.

"Se ha estado avanzando para que no haya privilegios fiscales, antes era común perseguir o encarcelar a un artista famoso, famosa, y aparentar de que se estaba combatiendo la evasión fiscal y a los de mero arriba no se les tocaba porque pues si, un artista puede tener problemas con el SAT, pero nunca va a ser igual que las grandes corporaciones que dominaban, que tenían secuestrado al gobierno y que no pagaban impuestos", dijo.

"Digo esto porque hace como dos días salió también lo de una cantante, Belinda, y ella tiene un juicio en el SAT y lo está defendiendo, pero no vamos a irnos sobre Belinda", recalcó.

López Obrador mencionó que en su momento hubo casos como los de Juan Gabriel y Luis Miguel, que sólo era para hacer algo espectacular.

"Lo que hizo Salina (Carlos, expresidente) fue meter a la cárcel al dirigente del sindicato petrolero, un banquero, a dos o tres y ya", subrayó.

"Todos los ciudadanos estamos obligados a pagar impuestos, o mejor dicho contribuir, pero eso era lo que se exigía y los que contribuían eran los que no tenían influencias, los que sí, no pagaban impuestos", expresó poco antes.

De acuerdo con una publicación del Diario Oficial de la Federación de diciembre de 2021, Belinda tiene un adeudo de 7.2 millones de pesos, cinco millones menos que el actual gobernador potosino.

En junio de 2018 en lo que se llamó AMLO Fest, que era el cierre de campaña de López Obrador realizado en el Estadio Azteca, la cantante de "Muriendo lento" interpretó algunas canciones y manifestó su apoyo al entonces candidato presidencial.

Artistas con adeudo

Laureano Brizuela, el llamado "Ángel del Rock", fue detenido y encarcelado en 1989 por presunta evasión y defraudación fiscal, siendo liberado tras pagar una fianza de 120 millones de pesos y siendo absuelto en 1996.

Juan Gabriel, por su parte, reconoció públicamente que sus adeudos terminaban con un intercambio con las autoridades en turno, como apoyar en el 2000 a Francisco Labastida Ochoa, candidato presidencial del PRI.

En esa ocasión interpretó un tema con el verso "Ni Temo, ni Chente, Francisco va a ser Presidente", que de inmediato se popularizó.

En 1996 le embargaron 11 propiedades que el propio cantante recuperó en el 2000 pagando 22 millones de pesos y, en el 2005, fue detenido por haber omitido un pago al ISR de poco más de 4 millones de pesos.

Y Luis Miguel tuvo problemas hacendarios desde fines de los 80's, contabilizando un adeudo de 20 millones de dólares los cuales pagó, pero luego en 2006 el gobierno de Acapulco donde tenía casa, le notificó que debía 34 mil pesos.