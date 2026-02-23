El secreto detrás de la "Luna de Sangre"

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- La

prepara uno de sus eventos más visuales para el inicio del mes de marzo. Durante este fenómeno, la Luna llena adquiere una tonalidad rojiza que cautiva a observadores de todo el mundo.

Este cambio de color, lejos de responder a mitos antiguos, tiene unafundamentada en la interacción de lacon losque rodean a nuestro planeta.Según la National Aeronautics and Space Administration (), el evento ocurre cuando la Tierra se posiciona exactamente entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra que cubre la superficie lunar por completo.Elque caracteriza a la denominada "" es el resultado directo de laDe acuerdo con la(RAS), este es el mismode que el cielo se perciba azul durante el día y de colores anaranjados durante el atardecer.Cuando ladel Sol atraviesa la, losdispersan lasmás cortas (colores azules y violetas), mientras que lasmás largas (rojos y naranjas) logran pasar con mayor facilidad.Durante un, la atmósfera de la Tierra actúa como una lente o filtro gigante. Según la(AAS), laque bordea el planeta se desvía hacia el interior de la sombra (umbra) y se proyecta sobre la Luna.En términos prácticos, elque se observa en el satélite proviene de la suma de todos losque ocurren en la Tierra de forma simultánea. La intensidad del color varía dependiendo de las; la presencia de polvo, arena o cenizas volcánicas puede intensificar el matiz rojizo, volviéndolo más oscuro o brillante.A pesar de que históricamente este evento se asocia con profecías o eventos de mal agüero, laenfatiza suy predecible. De acuerdo con el(ESO), los eclipses lunares totales permiten a los investigadores estudiar la composición de lamediante el análisis de la luz filtrada.Elde "" es una denominación descriptiva que ha ganado terreno en lay redes sociales para referirse a la apariencia cobriza de la superficie lunar durante la totalidad del eclipse.Es relevante destacar que, a diferencia de los, este fenómeno puede observarse a simple vista sin necesidad de filtros especiales, pues la luz proyectada no representa un riesgo para la visión humana.