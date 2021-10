"El triunfo de los Dodgers me ayudó a recuperarme del desgarre"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se encuentra mejor, luego que ayer jueves sufriera un pequeño desgarre al practicar beisbol y afirmó que lo que más lo ayudó fue el triunfo de los Dodgers de Los Ángeles ayer por la noche en la Liga Nacional.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal afirmó que en cualquier deporte es necesario calentar.

"Ya estoy mejor, es un desgarre, es que para el deporte en general, antes de entrar al campo, antes de un partido, antes de ejercitarse, hay que calentar, hay que estirarse, eso en general todos, los jóvenes, incluso los deportistas profesionales, porque si no, entra uno en acción, y pueden haber desgarres, que el músculo no está ejercitado, más cuando ya uno tiene cierta edad, entonces llegue y calenté, nada más lo más recomendable es correr poquito en el beisbol y luego estirarse, y ya luego jugar".

"¿Qué pasó? Que me puse a jugar primera base, todo muy bien, anoté una carrera, luego vengo de la segunda de salvar y tocó la bola y sale de foul, pero ahí por el instinto, porque eso no se olvida el esfuerzo y ahí me desgarre un poquito aquí, y todavía bateo y macanee pero ya llegue a primera y ya no pude seguir y en estos casos lo que recomiendan, pues es hielo y el reposo, pero ya está bien todo.

"Y además estoy contento, primero porque jugamos con el equipo de veteranos, todos de la misma edad, más o menos porque es de 60 a 70 y no es lo mismo en el beisbol, y en ningún deporte que tiene 61 años a que tienes 68, ahí el que tiene 61 y es pitcher `le camina la bola´, tira duro todavía, pero es una generación y es muy interesante", dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente López Obrador afirmó que "lo que más lo compuso" de este pequeño desgarre es el triunfo ayer por la noche de Los Dodgers frente a Los Bravos de Atlanta.

"Hace uno deporte, se quita uno un poco de tensión y ve uno a amigos, además que me sentí muy bien, cogí un fly y ahí no había desgarre, salió, se le llama en el beisbol un "palomón" y lo agarré, pero lo que más me compuso, lo que más me alivió fue el juego de Los Dodgers, porque fue dirigido a ellos", afirmó.