El WSJ se pregunta si AMLO es una amenaza para la democracia

El presidente Andrés Manuel López Obrador puede representar un riesgo a la democracia, luego de que los líderes de su partido amenazaran con debilitar a los organismos que se encargan de revisar las acciones presidenciales y brindar transparencia a la ciudadanía, advirtió en un ensayo el diario estadounidense "The Wall Street Journal" de cara a las elecciones de 2021.

En un nuevo artículo, similar a lo hecho por "The Economist" y "Die Welt" en la última semana, el rotativo económico dio un panorama del país rumbo a los comicios de este domingo, en los que se deciden 15 gubernaturas, 31 congresos locales y se renueva la Cámara de Diputados.

En el texto, advierte de las políticas económicas del presidente López Obrador pueden desatar una crisis económica de la que puede ser difícil regresar, tal como sucedió antes de la pandemia global de Covid-19, en la que México decreció en 8.5%, llevando al país a una recesión y a la pérdida de 850 mil trabajos.

Si sucede esta crisis, adelantan, México no sería el único país afectado, sino también dañaría a la economía estadounidense.

"Si López Obrador crea una crisis política o social, el efecto puede ser profundo, afectando desde la migración hasta la cooperación contra el crimen organizado".

Ante estos escenarios, lo que preocupa a los expertos consultados por "The Wall Street Journal", es que en los comicios de este 6 de junio el presidente López Obrador logre dar el paso que requiere para concentrar el poder, y recuerda que Morena ya ha propuesto terminar con la autonomía de los órganos independientes.

Asimismo, retoma la reciente declaración del mandatario en la que adelantó que Alejandro Díaz de León no será reelecto como gobernador del Banco de México, meses antes de que termine su período. En su lugar, dijo, llegaría alguien con un mayor sentido de economía "moral".

"Los próximos tres años estarán marcados por el incremento de incertidumbre. El órgano electoral, instituciones autónomas, la corte, el banco central, la reforma energética, las finanzas públicas y la constitución misma están en riesgo", dijo al diario Carlos Ramírez, jefe de la agencia de riesgos políticos, Integralia.

En un símil, "The Wall Street Journal" compara a López Obrador con una serie de mandatarios alrededor del mundo, tales como Jair Bolsonaro en Brasil y Donald Trump, quienes, bajo su punto de vista, crearon un lazo con los pobres que sintieron que la democracia les falló en mejorar su nivel de vida.

Uno de los problemas, como menciona el periodista Leonardo Curzio para el rotativo, es que López Obrador se ve como el salvador de los que han sido históricamente oprimidos, de tal manera que autodenominó a su gobierno como la "Cuarta Transformación".

El analista político José Antonio Crespo también se suma a esta acepción, pero en su diálogo con el periódico afirmó que México está perdiendo lo que le tomó 30 años en conseguir. "Estamos retrocediendo", lamentó.

Por su parte, Lorenzo Meyer, un historiador simpatizante con el Presidente considera que la idea de que López Obrador es autoritario o que planea convertirse en un dictador ya está "marchita".

"No hay ningún solo político encarcelado, el Ejército no ha actuado contra ningún oponente político, el servicio de inteligencia ha sido desmantelado y ningún periódico ha sido cerrado", argumenta.

En tanto que desde el punto de vista económico, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, adelantó que México está preparado para crecer en los próximos años gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y a que los inversores han comenzado a reconsiderar a México como un país clave en sus cadenas de suministro, un punto que concuerda con las estimaciones de recuperación mexicana que proyectó el banco de desarrollo JP Morgan, el cual prevé un 6% de crecimiento en la economía durante 2021.