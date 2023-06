"Elección de candidatura de oposición es una farsa", califica Morena

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 26 (EL UNIVERSAL). - Luego de que la alianza opositora Va por México, conformada por el PAN, PRI y PRD, diera conocer su método para elegir al candidato que lo representará en las elecciones de 2024, corcholatas como Marcelo Ebrard y Adán Augusto, además del líder nacional de Morena, Mario Delgado, salieron a pronunciarse al respecto.

El excanciller, Marcelo Ebrard, señaló que el método de elección del candidato del bloque de oposición es una copia del proceso de Morena, y que estos partidos no tienen ideas propias.

"Del método de lo que se llama el bloque conservador: PAN, PRD y PRI, lo que queda, es una copia de lo que Morena hizo. Van tarde y no tienen idea propias. Lo que alcancé a ver es muy parecido a lo que estamos haciendo", expuso.

En conferencia de prensa, sostuvo que el liderazgo y los tiempos de este proceso los lleva Morena, y que otro tema será ver si cumplen.

"Yo tengo toda la confianza de hacerles frente, porque ya los he derrotado. Cuando fui candidato a jefe de Gobierno lo derroté, y así sucesivamente. No estoy preocupado, estoy alegre", aseguró.

El excanciller sostuvo que el PRD "está en vías de extinción", mientras que el PAN y PRI han perdido los estados que gobernaban.

"Más que hablar yo, están hablando los ciudadanos. Acaba de perder el PRI el Estado de México. Lo que yo veo es un respaldo popular mayoritario a Morena, sin duda", expresó.

El proceso interno anunciado por la oposición "se trata de una farsa": Adán Augusto. Por su parte, al iniciar su recorrido por Sinaloa y Sonora, Adán Augusto López Hernández aclaró que los cuatro delegados de Morena para la Defensa de la Cuarta Transformación no realizan ninguna precampaña electoral, por lo que no transgreden ninguna disposición legal con sus giras por el país.

Subrayó que se trata de un trabajo interno para dar a conocer qué es el movimiento, por lo que "no hay concurso alguno de belleza, ni de oratoria". Dijo que, por el contrario, el proceso interno anunciado por la oposición "se trata de una farsa. Mejor habían de colocar anuncios y carteles en las plazas que digan: se busca candidato".

El exsecretario de Gobernación explicó que las asambleas informativas que encabeza por las distintas regiones de la República forman parte de "un trabajo político profesional" ordenado por su partido, Morena, y que tiene como finalidad platicar con la gente qué es este movimiento y a quiénes beneficia.

"El proceso electoral empieza en septiembre; entonces ya habrá tiempo de hablar de cosas electorales y de proyectos políticos, por ahora solo hay que conversar con la ciudadanía de la Cuarta Transformación, de su significado y de los pendientes que hay", agregó.

"Empezaron mal porque ya se les fueron varios aspirantes": Mario Delgado. El dirigente de Morena, Mario Delgado, señaló que el proceso interno de la alianza Va por México para la definición de su candidatura presidencial es "una simulación", y que no aclararon temas como el financiamiento.

"Yo creo que empezaron mal porque ya se les fueron varios aspirantes, varios ciudadanos distinguidos que iban a acompañar este proceso ¿Y por qué se están bajando? Porque ellos mismos lo dicen: es una simulación", subrayó.

Lamentó que se haya bajado de la contienda el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, porque considera que es un funcionario decente "yo creo que el único que tiene la derecha".

Acusó que el proceso de la oposición es una farsa, porque el candidato ya está decidido por el empresario Claudio X. González.

El líder morenista también cuestionó cómo van a financiar su proceso interno, ya que no fue informado por el bloque opositor.

"Nadie dijo cómo se va a financiar su elección primaria, sus firmas, los recorridos que van a hacer, las encuestas. El mini-INE también, si cobran como cobraban cuando estaban en el INE, pues allí sí le va a tener que entrar Claudio, porque por más que hagan 'coperacha', sabemos que les gusta lo bueno y caro", apuntó

Señaló que la ley establece que para la creación de un frente se debe registrar ante la autoridad electoral, incluyendo la duración y objetivos.

Además, puntualizó que los partidos políticos deben ejercer sus prerrogativas de manera común, y adelantó que "allí va a haber pleito".

"Como es de dinero, va a ser muy difícil que se pongan de acuerdo", expresó.