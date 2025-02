Controversia en la elección de ministros y magistrados

Con el voto en contra de la oposición y acusaciones de perfiles afines al gobierno y la instauración del "Cártel del Virrey Zaldívar", las bancadas de Morena y aliados, en la Cámara de Diputados, aprobaron por mayoría de votos la lista del Poder Legislativo de quienes serán candidatas y candidatos a ministros, Jueces, y magistrados del Poder Judicial.

La lista quedó aprobada por 321 votos a favor por parte de Morena, PT y PVEM, así como 112 sufragios en contra del PRI, PAN y MC, además de una abstención de la diputada de Morena y exministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero.

Durante el debate, la diputada emecista, Laura Ballesteros, denunció que las tómbolas para elegir candidaturas al Poder Judicial fueron una completa simulación.

"Se les advirtió a todos que esto pasaría y ustedes dijeron que no, y por si no hubiera pruebas de que Morena quiere posicionar a su estructura en el poder judicial, aquí están muchos ejemplos, como María Estela Ríos González exconsejera jurídica del expresidente Andrés Manuel López Obrador, o Eduardo Santillán que fue diputado de Morena en la Ciudad de México, o Esteban Martínez Mejía, representante suplente de Morena ante el INE. Esto no le sirve al país, ni al futuro de México", acusó.

El diputado Emilio Suárez Licona, del PRI, dijo que las listas "pintan de cuerpo entero lo que hemos venido anunciando y condenando desde el día uno": "Que la reforma judicial y la elección de personas juzgadoras es un ejercicio de captura y simulación que pasará a la historia de nuestro país. Este acuerdo es cabal expresión de un ejercicio de desaseo e improvisación que sigue en la lógica de desmantelar al Poder Judicial, mediante un proceso plagado de irregularidades e inconsistencias"

Por su parte, la diputada Eva María Vásquez Hernández, del PAN, sentenció:

"Morena ha decidido instalar el cartel del virrey Zaldívar, Morena ha diseñado un sistema que no solo politiza al poder judicial, sino que lo convierte en un chiste cruel. Detrás del discurso, Morena no quiere que el pueblo elija, Morena quiere que el pueblo legitime su decisión para aparentar transparencia", declaró.

En defensa de las listas, el coordinador del PT en San Lázaro, Reginaldo Sandoval, señaló que el proceso para renovar al poder judicial, "es un paso más en la ruta para llevar al pueblo de México a que elija a los ministros, jueces y magistrados, y no se va a detener, por más que lo intente la oposición y por más que lo intentó la Suprema Corte."

Lilia Aguilar, también del PT, agregó que las personas insaculadas, son profesionales con las credenciales necesarias para cubrir los nuevos cargos.

"Son todos abogados que defienden las causas más profundas de la ciudadanía y que han defendido derechos humanos, hoy tienen el derecho y la aspiración de poder llegar a ser jueces del pueblo y magistrados del pueblo, quiéranlo ustedes o no", indicó.

Finalmente, en representación de Morena, Leonel Godoy, Aseveró que la renovación del Poder Judicial, e parte del nuevo Estado de Derecho.

"El proceso de insaculación fue público y fue transparente. Quiéranlo o no, este es el nuevo Estado de derecho en México, esta reforma judicial es el nuevo Estado de derecho", concluyó.

Tras su aprobación fue enviado al Senado de la República para su votación.