INE aprueba lista definitiva de candidaturas a Corte y TEPJF

El Consejo General del INE aprobó la lista definitiva de candidaturas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral que aparecerán en las boletas de la elección judicial, tras atender las correcciones y renuncias para estos cargos.

Este listado será enviado a Talleres Gráficos de México para la impresión que, si bien estaba prevista para la noche del jueves, se aplazó para la mañana del viernes a fin de realizar pruebas de impresión.

Para la Suprema Corte se tendrá un total de 64 candidaturas, de las cuales hay 33 mujeres y 31 hombres; en algunos casos, fueron postulados por más de un poder.

Para la Sala Superior del Tribunal Electoral, para dos vacantes, hay 15 candidaturas: nueve hombres y seis mujeres.

La consejera Carla Humphrey lamentó que no haya una postulación paritaria en la Sala Superior del TEPJF, y pidió atender este principio en los listados subsecuentes.

Ante los señalamientos por la exclusión las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, que no aparecieron en la primera lista pero fueron agregadas después, las consejerías señalaron que se encuentra dentro de lo previsto en la Constitución.

La consejera Dania Ravel explicó que las personas en funciones podían aparecer en la boleta a menos de hacer explícita su declinación a la candidatura, por lo tanto, las ministras sí estaban contempladas.

"¿Es incorrecto que se les haya incluido para subsanar esa omisión? ¿El INE puede cancelar esas candidaturas? Considero que la finalidad última para realizar requerimientos es que las listas de las candidaturas no contengan errores y aparezcan quienes tienen derecho a ello. Desde mi perspectiva, al no haber renunciado a participar sí tienen derecho a ser incluidas en las boletas", sostuvo.

La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, subrayó que es un escenario inédito y señaló que se han recibido solicitudes de correcciones y aclaraciones para garantizar los listados.