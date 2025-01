PJF debe retomar selección de candidatos en 24 horas

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó este miércoles al Comité de Evaluación del Poder Judicial (PJ) reanudar el proceso de selección de candidatos que serán postulados para la elección de jueces, magistrados y ministros el próximo 1 de junio.

La decisión fue tomada por mayoría de votos en la Sala Superior del TEPJF, encabezada por la Magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso, junto a los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata.

Con los votos a favor de los tres ministros, el Máximo Tribunal informó que los miembros del Comité tendrán un lapso de 24 horas para retomar sus actividades, luego de suspender el proceso electoral para el Poder Judicial.

"Quisiera reiterar que en este Pleno se ha resuelto aceptar que no hay duda respecto de nuestras competencias, creo que eso ha sido manifestado por los cinco integrantes, no hay duda que este Tribunal es última instancia en materia electoral y tampoco hay duda respecto de que no podemos obedecer órdenes de autoridades incompetentes, en este caso menores también", puntualizó Mónica Soto durante la sesión.

Por su parte, el Magistrado Felipe Fuentes Barrera criticó que el Comité del Poder Judicial de la Federación cometió un error al suspender el procedimiento, debido a la falta de una base jurídica para hacerlo.

"La base jurídica de la que parte el Comité del Poder Judicial de la Federación para suspender el procedimiento correspondiente es incorrecta porque la decisión de un juez de distrito a través de un procedimiento de amparo no puede tener eficacia jurídica en materia electoral", sostuvo.

"El Juez de distrito pretende aplicar una ley por encima del mandato constitucional que tiene esta Sala Superior, es más diría yo, pretende imponer una norma jurídica individualizada como es una resolución por encima de lo que mandata la Constitución, afectando desde luego el orden e interés público", añadió el Magistrado Fuentes Barrera.

El Tribunal también advirtió que cualquier retraso en el proceso podría afectar derechos políticos y electorales de los ciudadanos, así como la aparición de candidatos en las boletas electorales.

Esta resolución se produce en medio de un enfrentamiento entre el TEPJF y otras autoridades judiciales que han intentado interferir en el proceso de selección.

Además del plazo de 24 horas, la máxima autoridad electoral ordenó presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el Juez de distrito que emitió la suspensión del proceso.

Para hacer accesible a los ciudadanos la información sobre los perfiles, la preparación y los antecedentes de los candidatos a ministros, magistrados y jueces, que buscarán ganar un cargo en los comicios extraordinarios del Poder Judicial el domingo primero de junio del 2025, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la creación de un micrositio en su plataforma electrónica oficial denominado "Conóceles".

Este sitio empezará a funcionar una vez que el Senado de la República proporcione al Instituto Nacional Electoral las listas definitivas de los candidatos que aparecerán en las boletas de los comicios judiciales, lo cual deberá suceder a más tardar el miércoles 12 de febrero de 2025.

Los ciudadanos podrán ingresar al micrositio del Institucio Nacional Electoral para conocer los antecedentes de cada uno de los 5 mil 379 candidatos que aspirarán a desempeñarse como ministros de la Suprema Corte, magistrados electorales, magistrados de tribunales colegiados de circuito y apelación, así como jueces de distrito.

Todos los ciudadanos del país votarán para elegir a los 9 ministros de la Suprema Corte, a los cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial y a dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Sin embargo, los ciudadanos no tendrán que revisar a los más de cinco mil candidatos de todo el país, pues podrán concentrarse únicamente en quienes aparezcan en las boletas en cada uno de los 32 estados de la República, donde será variable el número de aspirantes a magistrados y jueces.

Este proceso de revisión de los candidatos a cargos en el Poder Judicial se volverá más accesible luego que el Consejo General del INE aprobó de manera precautoria el marco geográfico electoral que se utilizará en los comicios judiciales, elaborado por la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario para la Elección de Diversos Cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, en coordinación con la Comisión del Registro Federal de Electores.