Elección popular de ministros no resolverá impunidad: expertos

CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL).- Académicos e investigadores coincidieron en que la reforma que impulsa Morena para que las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos mediante voto popular, no resolverá la impunidad que existe al interior del Poder Judicial.

Lo anterior durante la cuarta mesa del conversatorio "Participación ciudadana para la transformación del Poder Judicial de la Federación", organizado por el grupo parlamentario de Morena, que se realizó en la Cámara de Diputados.

Javier Hurtado González, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, recordó que México se encuentra en el sitio 45 de impunidad en el mundo.

Pese a ello, reconoció que sí se requiere una reforma para fortalecer el Estado de derecho, y recomendó que los participantes a integrar la SCJN "se sometan a un riguroso procedimiento de elegibilidad".

Por su parte, Arturo Zárate Vite, columnista político, comentó que las reformas al Poder Judicial deben estar enfocadas a mejorar la justicia y responder a lo mandatado por el clamor del pueblo.

Se pronunció por no utilizar el sistema de justicia para perseguir y lastimar inocentes, así como para inventar, condenar y agredir a periodistas. Agregó que este sector sufre de persecución, "por lo que se debe evitar que los juzgadores utilicen este aparato como elemento para violar derechos".

Vía zoom, Antonio Cortés Mayorga, juez primero penal del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, señaló que las convocatorias que se publican en el Poder Judicial de la Federación para cargos de jueces y magistrados son internas y planteó que éstas sean abiertas y públicas para permitir el ingreso de abogados con preparación, capacitación y experiencia.

Estimó que se debe acotar el nombramiento de los ministros que actualmente es de 15 años y reducir el tiempo de su cargo, además de que al concluir ese periodo sean sometidos a la revisión de su actuación; "me parece que esto impactaría trascendentemente en la transparencia del Poder Judicial, en la revisión y rendición de cuentas".

Al dar su postura, en carácter de académico, Hugo Alejandro Concha Cantú, abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), apuntó que, aunque la democracia participativa directa es fundamental, "no toda la estructura institucional debe estar en el espacio de la competencia política, ya que no siempre deben ser espacios ganados por mayorías, aunque no significa que deben estar selladas o cerradas".

"No es que estén alejados de la democracia, se buscan mecanismos de participación indirecta; con eso se asegura el origen democrático y se evita que entren a la competencia electoral", agregó.

Enfatizó que no se debe limitar a los jueces ni perseguirlos, sino mejorarlos, fortalecerlos, crear mecanismos de responsabilidad cuando fallan, pero ante todo que sean confiables y brinden seguridad de parte de la ley. Resaltó que es necesario evitar el corporativismo judicial con intereses específicos, y que la sociedad presente candidaturas, con requisitos específicos y más perfeccionados que los que actualmente presente la Constitución, y "se podría lograr otra cosa".

Para emitir comentarios, participaron las y los diputados de Morena, Ignacio Mier Velazco, Hamlet García, Olimpia Tamara Girón Hernández, Susana Cano González, Juan Ramiro Robledo Ruiz y José Luis Flores Pacheco, quienes externaron que el conversatorio permite conocer la voz de los especialistas y tomar una decisión respecto a la viabilidad de las reformas al sistema judicial.

Asimismo, anunciaron que el próximo martes 4 de julio se realizará una mesa más de este conversatorio, y posteriormente se presentarán las conclusiones, y para esto se invitará a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.