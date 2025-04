Pese a restricciones del INE, elección saneará al PJ: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la elección que se celebrará el siguiente 1 de junio saneará al Poder Judicial pese que el Instituto Nacional Electoral (INE) le prohibió referirse al tema.

"La votación que viene, a ver si no me sanciona el INE... Lo que va a haber el 1 de junio, retiro lo anterior, eso va a sanear al Poder Judicial, es la mejor manera, la menos riesgosa, la que va a permitir que quien sea elegido pues responda al voto popular y no a la relacional personal con una u otra persona", indicó.

Durante la mañanera de este jueves, la presidenta fue cuestionada sobre supuestas prácticas de nepotismo en algunos de los candidatos a cargos dentro de este poder y que estarían "relacionados" con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña.

Al respecto, Sheinbaum Pardo aseguró que la elección se definirá por el voto popular, y descartó que la ministra presidenta pueda influir en el proceso.

"Es constitucional, no es un asunto si quiere la Presidenta o no. Ya se reformó la Constitución y ya está en proceso la elección", comentó.