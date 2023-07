Electricidad es un derecho humano: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 4 (EL UNIVERSAL).- Al ser cuestionado si la energía eléctrica podría ser considerada como derecho humano, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que sí y llamó a seguir rescatando a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador acusó de nuevo que "tecnócratas corruptos" quisieron destruir a las empresas públicas durante el periodo neoliberal.

"Mi compromiso es que mientras yo esté, en el caso de Sonora, Baja California, no va a faltar el subsidio y no va a haber aumento en las tarifas. Más, ya va a corresponder a quienes van a darle continuidad al proceso de transformación", declaró.

"Los que tenían secuestrado al gobierno, querían poner por encima de todo el interés particular, no el interés público, por eso llevaron a cabo todas las reformas privatizadoras para perjudicar a empresas públicas, era como una obsesión, estaban obcecados en destruir a la Comisión Federal, en destruir a Pemex", dijo López Obrador.

Indicó que si seguían destruyendo a la CFE, "todo el mercado iba a quedar bajo control las empresas particulares, nacionales y extranjeras", además que se incrementarían los precios de los combustibles, como pasó en Europa con el gas porque "allá dominan las empresas particulares".

Aseguró que su gobierno ha cumplido con no aumentar los precios de la luz en términos reales, ni los combustibles: "No hemos endeudado ni a la Comisión Federal de Electricidad ni la hacienda pública porque, también, se acabó la corrupción".

Agregó que va a dejar "recomendado" el Plan Sonora.