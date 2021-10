Elementos que debe tener el altar de Día de Muertos

El altar de muertos es un ritual de los más típicos en todos los hogares mexicanos, es una tradición generacional que conlleva mucha dedicación, nuestros ancestros cuidaban esos altares con la fiel creencia de recibir a nuestra familia que viene del cielo. Debe seguir la esencia, ya que poner un altar es un acto de mucho amor, es decirles "Vengan, los estoy esperando".

Es una realidad que en esos días se abre un portal energético que permiten a las almas trascendidas tener una conexión mayor contigo, es importante que conectes con tu altar y un hermoso recibimiento para tus seres queridos, desde el pensamiento y la intención de sentirlos más cerca. Imagina que compartes la mesa con esos seres que ya no están, ¿adornarías la mesa?, ¿pondrías un banquete?, ¿los recibirías con la comida que les gusta? No sé tú, pero yo haría un festín y abriría el tequila más caro, pondría la mesa más bonita, me dedicaría a cocinar con tal de compartir la mesa una vez más con ellos.

Aquí te dejo los elementos más importantes que debe de llevar tu altar de Día de Muertos, abre tu corazón para recibirlos, cree en que puedes hacerlo. Por lo tanto, es importante que te consigas todos los elementos y te tomes el tiempo para recibir a tus seres queridos, ya que es una escapadita del cielo a la Tierra para venir a verte.

1. Creatividad, cuando decides poner un altar no lo hagas siguiendo una tendencia, piensa en las personas trascendidas, en sus gustos, colores favoritos, estilos, hobbies y apunta cada una de estas ideas para que saques elementos, colores y accesorios que pueda llevar tu altar.

2. Intención de conectar con tus seres queridos, no solamente lo pongas por el "deber" o una tradición hueca, realmente es una forma de conectar con esas almas a quienes les pones la ofrenda, ábrete para percibir un mensaje de ellos, algún pensamiento, canción, sueño, murmullo, aroma que te den un mensaje para ti o simplemente es un "sigo aquí contigo".

3. Velas, es la representación del elemento fuego, que alumbra en la obscuridad, transmuta energía, hace alusión a la luz que tiene el alma de la persona, por lo que siempre es importante que pongas suficientes velas o mínimo una por cada persona a quien dediques tu altar.

4. Incienso, es la representación del elemento aire; el incienso ayuda a depurar energía, limpia energéticamente un espacio, puedes encender diario una varita de preferencia de copal o sándalo, ayudan a la comunicación con tus seres queridos trascendidos y tus ángeles.

5. Flores, es la representación de la tierra, no debe de faltar en un altar las flores (cualquier tipo), ya que muchas plantas y flores también ayudan a absorber energía negativa, las plantas nos ayudan a subir la vibración de un lugar o persona, son un símbolo de amor, dulzura y alegría.

6. Agua, pon un vaso de agua que te sugiero que a diario cambies, desechando el agua que has puesto y pongas nueva.

7. Colores, llena tu altar de colores, todos los colores del universo es el arcoíris mismo, representa los 7 planos del universo, utiliza todos los tonos, combínalos, encárgate que se sientan como en casa tus seres queridos trascendidos.

8. Fotografías, por favor elige las mejores fotografías que demuestren alegría, una fotografía llama a su alma para bajar y ver ese altar, recuerda que cuando trascienden eligen quedarse en la mejor etapa de su vida.

9. Sal, coloca un puño de sal de grano (de preferencia) en un plato de barro o blanco en tu altar, ayuda a neutralizar las energías, pues al ser un mineral también representa a la tierra, recuerda que tu altar debe de llevar todos los elementos, la sal se puede utilizar en un funeral poniendo un puño abajo del ataúd, ya que absorbe energía negativa.

10. Objetos personales, puedes elegir objetos personales que aún tengas, por ejemplo, aretes, collares, cartera, relojes, alguna imagen representativa, entre más objetos pongas mayor será la conexión que tu tengas con tus seres queridos trascendidos.