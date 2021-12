Ellos son todos los hijos de "El Chapo" Guzmán

En un comunicado, el Departamento de Estado informó que como parte de su esfuerzo por combatir el tráfico de drogas, el presidente Joe Biden firmó dos nuevas órdenes ejecutivas: una para declarar emergencia nacional para lidiar con la "epidemia de drogas" que vive Estados Unidos y la segunda para establecer el Consejo estadounidense sobre Crimen Organizado Transnacional (USCTOC, por sus siglas en inglés).

Como parte del esfuerzo es que se anuncian recompensas bajo el Programa de Recompensas sobre Narcóticos (NRP) Departamento de Estado y el Programa de Recompensas sobre Crimen Organizado Transnacional (TOCRP). Los anuncios, señala el comunicado, complementan la designación hecha por el Departamento del Tesoro de 25 individuos y entidades bajo la nueva orden ejecutiva.

En específico, el Departamento ofrece recompensas de hasta 5 millones de dólares (por persona) por información que conduzca al arresto y/o procesamiento de Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Joaquín Guzmán López, todos ellos hijos de "El Chapo" Guzmán, quien cumple sentencia de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado.

El Departamento de Estado describe a los cuatro como "miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa y sujetos a acusación federal por su participación en el tráfico ilícito de drogas".

Los cuatros hijos varones del Chapo Guzmán no son los únicos herederos del capo, pues tuvo descendencia con al menos cuatro mujeres.

--Ovidio, Joaquín y Griselda Guadalupe Guzmán López

Hijos de Joaquín Guzmán Loera y su segunda esposa, Griselda López.

Ovidio es posiblemente el hijo del Chapo más conocido. Su rostro estuvo en todas las portadas de los medios cuando hace unos años.

El 17 de octubre de 2019 tuvo lugar una serie de eventos en Culiacán, Sinaloa, que llevaron al arresto y posterior liberación de Ovidio Guzmán, uno de los hijos de "El Chapo" Guzmán.

Los hechos acontecidos en el 2019 marcaron el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que había prometido no repetir políticas fallidas implementadas en otras administraciones. Ese día, las fuerzas de seguridad se vieron sobrepasadas por la capacidad operativa del crimen organizado, que las obligó a liberar a Ovidio y causó serias dudas sobre la estrategia de seguridad de AMLO.

El arresto de Ovidio Guzmán convirtió las calles de Culiacán, Sinaloa en un campo de guerra en el que comandos terminaron por forzar a las fuerzas armadas a liberar a Ovidio Guzmán.

--Ovidio, en el "Culiacanazo"

Tras ser cuestionado por distintos medios de comunicación, incluido EL UNIVERSAL, AMLO sólo respondió con serenidad que el Gabinete de Seguridad informaría sobre la situación.

La primera versión fue que los encargados de seguridad habían informado al presidente sobre el operativo y, para no poner en riesgo a la población, "para evitar una masacre", la Secretaría de Seguridad, Sedena y Marina había dejado en libertad al detenido.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán son un objetivo prioritario de su gobierno, pero dejó en claro que si están en territorio nacional le corresponde detenerlos a la autoridad mexicana, porque no se permite que ninguna fuerza extranjera actúe en esa materia.

Por su parte, Joaquín Guzmán López es el menos conocido de los hijos del Chapo. Según el Departamento de Justicia también es conocido como "El Güero", "Moreno" o "Güero Moreno", pero no existen fotos de él.

Griselda Guadalupe, hermana de Ovidio y Joaquín, se llama igual que su madre y al parecer, se mantiene alejada del narcotráfico.

Édgar Guzmán López, de 22 años, fue asesinado el 8 de mayo del 2008 en un centro comercial de Culiacán. Ese hecho significó el cisma entre "El Chapo" y sus primos, los Beltrán Leyva, pues el líder del cártel de Sinaloa creyó que sus parientes habían asesinado a su hijo, aunque en realidad, fue uno de sus lugartenientes, quien lo confundió con un rival.

El asesinato de Édgar Guzmán se dio en el año de la ruptura de la Federación, el súper cártel que conformaron los grandes capos, durante algún tiempo.

--Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Alejandrina Giselle Guzmán Salazar

Ambos son hijos del Chapo y María Salazar Hernández, primera esposa del capo.

Conocido como "El rey de la cocaína", Iván Archivaldo es el hijo consentido del "Chapo" Guzmán.

"El Chapito", como también se le conoce, apareció en el radar de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en 2005 cuando un testigo protegido lo señaló como uno de los principales cabecillas del Cártel de Sinaloa (CDS).

Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocido como "El Alfredillo", es líder de una de las facciones del cártel de Sinaloa, junto a Ovidio, quien es su medio hermano.

Aunque se le conoce por ser el más discreto de los hijos del Chapo, "El Alfredillo" fue uno de los hijos del Chapo que fue secuestrado en el restaurante de Jalisco, conocido como "La Leche".

Jesús Alfredo fue el hijo del capo que se tomó una foto con la actriz Kate del Castillo cuando su padre estuvo prófugo.

Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar es hermana de Jesús Alfredo e Iván Archivaldo. El año pasado, la joven se casó con Edgar Cázares, presunto sobrino de Blanca Margarita Cázares, denominada como "La Emperatriz del narco".

La boda se realizó en Sinaloa, de donde ambas familias son originarias.

---Emali Guadalupe y María Joaquina

Las gemelas hijas de Joaquín Guzmán Loera y Emma Coronel Aispuro nacieron en agosto de 2011 en Los Ángeles, California.

Emma es ciudadana de EU, aunque su familia es originaria de Durango. Actualmente, ella se encuentra en una prisión norteamericana, en donde pasará tres años, acusada de cometer tres delitos relacionados con el narcotráfico.

Según familiares de ambos, Emali es idéntica a su madre, en su personalidad y físicamente; mientras que María Joaquina tiene los gestos de su padre.

--El hijo de la "chapodiputada"

A la par de su relación con Emma Coronel, "El Chapo" mantuvo una con Lucero Sánchez, a quien se le conoce como la "Chapodiputada".

Lucero fue operadora de Joaquín Guzmán en el Triángulo Dorado y creó empresas para lavar dinero del cártel de Sinaloa.

Ella buscaba ser alcaldesa de Cosalá, de donde es originaria, pero llegó a ser diputada en el Congreso de Sinaloa, de la mano de "El Chapo".

Cuando el capo a volvió a ser detenido, Lucero lo visitaba en el penal del Atiplano. En esos momentos fue que "El Chapo" y la diputada concibieron a un hijo, cuyo nombre se desconoce, al igual que su paradero.

Lucero Sánchez purga una condena en EU por narcotráfico y testificó en el juicio con su amante, el líder del cártel de Sinaloa, en donde narró la relación que sostenían, ante la presencia de Emma Coronel.

--Rosa Isela Guzmán Ortiz

En el 2016, el periódico "The Guardian" publicó una entrevista en la que una joven aseguraba ser hija del "Chapo" Guzmán.

La mujer, de nombre Rosa Isela Guzmán Ortiz, supuestamente es la hija mayor del capo y tiene un hijo con Vicente Zambada Niebla, "El Vicentillo", hijo de Ismael "El Mayo" Zambada.

En abril pasado, "El Vicentillo" fue liberado de la custodia del Departamento de Prisiones de Estados Unidos (BOP).

"Vicente Zambada Niebla y Jesús Zambada García (su tío) no están bajo la custodia del Departamento de Prisiones", señaló Emery Nelson, portavoz del BOP.

Sin embargo, tras la entrevista, Emma Coronel Coronel publicó un comunicado en el que señalaba que Rosa Isela no es hija de Guzmán y que incluso le pedirían una prueba de ADN.