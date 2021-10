Elogia John Kerry programa "Sembrando Vidas"

John Kerry, enviado especial del presidente de Estados Unidos Joe Biden, destacó que el programa Sembrando Vida del presidente Andrés Manuel López Obrador, se concentra en el pueblo, y mencionó que ojalá todo mundo siga este ejemplo.

"Todos nosotros necesitamos concentrarnos en lo que López Obrador está haciendo acá, está tratando de hacer, y esto no es solamente el tema de la reforestación, es un programa que se concentra en el pueblo, en la gente en la vida de la gente en el trabajo en la posibilidad de quedarse donde vive, la posibilidad de estar conectado con la tierra como parte de su futuro".

En el Ejido José Castillo Tielmans del municipio de Palenque, Chiapas, Kerry conoció de viva voz las ventajas del programa de reforestación Sembrando Vida el cual, el gobierno mexicano, busca replicar en Centro América para controlar la migración.

"Nosotros reconocemos que el detener la deforestación y restaurar los ecosistemas es fundamental por diferentes razones que no es solamente el tema del cambio climático nosotros dependemos de los bosques la sostenibilidad de su vida depende de esto, el bienestar de los pueblos indígenas que son los que defienden la tierra", señaló Kerry.

Ante el presidente López Obrador, el enviado especial del presidente Biden expresó que reconoció el esfuerzo del gobierno de México en contra de cambio climático y destacó su visita a esta parcela que cultiva el señor Carmelino Cruz, quien también fue migrante.

"Me encantó esta visita porque tuve la oportunidad de hablar con los campesinos que están trabajando aquí, que plantan estos árboles, los que siembran".

"En mi visión y en la del Presidente Biden existe la posibilidad de mayor cooperación entre México, Canadá y Estados Unidos y podemos aquí reunirnos para mejorar la vida de todos nuestros ciudadanos, para ofrecer un mejor futuro, así que en nombre del presidente Biden quiero decir que ustedes pueden contar con nosotros como parte del equipo para trabajar a futuro y espero trabajar con México como socios en esta lucha", dijo Kerry.