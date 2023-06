Eluden responsabilidad por violencia en autopista México-Cuernavaca

A-AA+

CUERNAVACA, Mor., junio 1 (EL UNIVERSAL).- Rafael Vargas Muñoz, alcalde de Huitzilac, por cuyos tramos carreteros se cometen asaltos, secuestros y homicidios, reconoció que hay al menos cuatro familias que forman parte de la delincuencia organizada que opera en esa zona, sin embargo, sostuvo que es responsabilidad de las autoridades federales y estatales atender la problemática porque al municipio le corresponden temas de prevención.

Por separado el comisionado estatal de Seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, admitió la desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades para denunciar a los delincuentes.

"Ha habido mucho proteccionismo de la gente. Nosotros creemos que si tuvieran confianza los ciudadanos y nos dijeran quiénes son (los delincuentes), porque no todos los ciudadanos son malos, hay grupos", dijo.

El edil defendió que el Ayuntamiento ha realizado operativos y la información que tiene es que entre tres y cuatro familias forman parte de la delincuencia, pero aseguró que la información precisa la tiene la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Vargas Muñoz dijo que la CES tiene más información que el municipio, porque los delitos que se cometen en esa zona y las bandas que mencionan como operadoras en Huitzilac, no empezaron en esta administración, sino hace algunos años.

Como autoridad municipal, agregó, ha trabajado con la ciudadanía y la prueba está en el número de policías que pasó de nueve a casi 40 elementos, así como la adquisición de nuevas patrullas porque les corresponde la prevención del delito.

"Si algunos funcionarios han declarado que saben dónde están las familias y a qué se dedican, hay de dos, o no les interesa Huitzilac o son cómplices", señaló.

Por su parte el comisionado Estatal de Seguridad, Ortiz Guarneros, denunció que hay gente que protege a esas bandas de delincuentes y agregó que la ayuda de los gobiernos federal y estatal no ha sido suficiente en la materia. Por eso anunció una reunión con autoridades de seguridad del municipio para reforzar la estrategia.

¿El Estado ya perdió el control del municipio de Huitzilac?, le preguntaron.

"No, no lo ha perdido porque estamos ahí, tenemos gente asegurada, no todos los que quisiéramos, pero se sigue trabajando", respondió el jefe policiaco.

Más adelante intento sacudirse la responsabilidad y sostuvo que la Guardia Nacional se comprometió a realizar mayores recorridos en la autopista y en la carretera federal donde se han registrado hechos violentos; aseguró asimismo que la CES también tendrá más presencia en esa zona para detener a las bandas que se dedican al robo de vehículo y otros delitos.

Por su lado la secretaria de Turismo y Cultura, Julieta Goldzweing Cornejo, afirmó que la actividad turística en la zona sigue su curso, sin ningún contratiempo.

Dijo que la afluencia turística se mantiene hacia Cuernavaca, y sus alrededores, así como a los pueblos mágicos de Tepoztlán y Tlayacapan.