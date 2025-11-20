logo pulso
Embajada de EU alerta sobre delincuencia en destinos turísticos de México

La Embajada de Estados Unidos emite alerta por seguridad en destinos turísticos mexicanos

Por El Universal

Noviembre 20, 2025 09:07 p.m.
A
Embajada de EU alerta sobre delincuencia en destinos turísticos de México

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 20 (EL UNIVERSAL).- En el marco de las vacaciones de invierno, la embajada de Estados Unidos en México alertó a sus ciudadanos a viajar con inteligencia y mantenerse informados sobre las situaciones que acontecen en el país.

En su alertamiento, la embajada estadounidense advirtió por la delincuencia: "?Los delitos, incluidos los violentos, pueden ocurrir en cualquier lugar de México, incluso en destinos turísticos populares y zonas con alta concentración de expatriados".

"Los ciudadanos estadounidenses deben extremar las precauciones en los destinos turísticos populares de invierno, como San Carlos, Puerto Peñasco, Los Cabos y Mazatlán, entre otros, especialmente después del anochecer", destacó.

Añadió que la posesión y el consumo de drogas, incluida la marihuana medicinal, son ilegales en México y pueden conllevar largas penas de cárcel.

"Los cárteles mexicanos, las organizaciones criminales y las organizaciones terroristas mantienen una violenta lucha por el control de las rutas del narcotráfico. Los ciudadanos estadounidenses no deben transportar paquetes a través de la frontera para estas organizaciones", señaló la embajada.

Indicó que introducir armas de fuego o municiones a México sin los permisos correspondientes es un delito grave que puede conllevar una larga pena de prisión.

También pidió revisar sus vehículos antes de cruzar la frontera por carretera y asegurarse que todas sus pertenencias cumplan con la legislación mexicana.

Exhortó a conocer las costumbres y leyes de México.

