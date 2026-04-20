logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

XIMENA & JOSERRA ¡VIVA EL AMOR!

Fotogalería

XIMENA & JOSERRA ¡VIVA EL AMOR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Embajada de EU emite alerta tras ataque en Teotihuacán

Autoridades locales aseguraron la zona arqueológica y atienden a las víctimas heridas tras el ataque.

Por El Universal

Abril 20, 2026 05:52 p.m.
A
Embajada de EU emite alerta tras ataque en Teotihuacán

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- Tras registrarse un

ataque
en la zona arqueológica

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


de Teotihuacán, donde se reportó la muerte de una ciudadana canadiense, la embajada de Estados Unidos emitió un alerta de seguridad.
La embajada, a cargo del embajador Ronald Johnson, indicó que está al tanto del ataque ocurrido este lunes en las pirámides de Teotihuacán, sitio turístico en las afueras de la Ciudad de México.
"Las autoridades locales han confirmado que la zona está asegurada y que todas las víctimas heridas están recibiendo atención médica en clínicas y hospitales locales", dijo la representación diplomática.
Entre las medidas a tomar, pidió a quienes se encontraban cerca del lugar del ataque ponerse en contacto con amigos y familiares para informarles el estado actual.
"Si necesita ayuda, póngase en contacto con la Embajada de los Estados Unidos utilizando los datos de contacto que aparecen a continuación", señaló.
Pidió a los ciudadanos estadounidenses seguir las indicaciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llamar al 911.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Embajada de EU emite alerta tras ataque en Teotihuacán
Embajada de EU emite alerta tras ataque en Teotihuacán

Embajada de EU emite alerta tras ataque en Teotihuacán

SLP

El Universal

Autoridades locales aseguraron la zona arqueológica y atienden a las víctimas heridas tras el ataque.

UNAM lanza programa gratuito para declaración anual 2026
UNAM lanza programa gratuito para declaración anual 2026

UNAM lanza programa gratuito para declaración anual 2026

SLP

El Universal

La UNAM habilita un programa para facilitar la presentación correcta de la declaración anual 2026 ante el SAT.

Sector privado participa en revisión del T-MEC en CDMX
Sector privado participa en revisión del T-MEC en CDMX

Sector privado participa en revisión del T-MEC en CDMX

SLP

El Universal

Marcelo Ebrard encabezó reuniones con representantes empresariales para abordar la revisión del T-MEC y los aranceles impuestos por EEUU

El Chapo denuncia abuso judicial y pide ser extraditado a México
El Chapo denuncia abuso judicial y pide ser extraditado a México

El Chapo denuncia abuso judicial y pide ser extraditado a México

SLP

El Universal

Guzmán Loera afirma en carta que enfrenta abuso de la política judicial y pide oportunidad para recuperar su libertad.