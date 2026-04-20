Embajada de EU emite alerta tras ataque en Teotihuacán

CIUDAD DE MÉXICO, abril 20 (EL UNIVERSAL).- Tras registrarse un

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de, donde se reportó la muerte de una ciudadana canadiense, laemitió un alerta de seguridad.La embajada, a cargo del embajador, indicó que está al tanto delocurrido este lunes en las pirámides de, sitio turístico en las afueras de la Ciudad de México."Lashan confirmado que la zona está asegurada y que todas las víctimas heridas están recibiendoen clínicas y hospitales locales", dijo la representación diplomática.Entre las, pidió a quienes se encontraban cerca del lugar delponerse eny familiares para informarles el"Si, póngase en contacto con lautilizando losque aparecen a continuación", señaló.Pidió a losseguir las indicaciones de lasy, en caso de emergencia,