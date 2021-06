Embajada de EU en México sigue repartiendo "maíz con gorgojo" a organizaciones opositoras: AMLO

Al señalar que continúa entregando dinero a organizaciones opositoras a su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este miércoles por la mañana que la embajada de Estados Unidos está repartiendo "maíz con gorgojo".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que no se utilizarán a organismos de inteligencia del gobierno federal para espiar a sus adversarios, pues aseguró que en México no se limita la libertad de expresión y no se censura a nadie.

"(En sexenios pasados) eran pocos medios los que informaban, y algunos en los estados. Era un periodismo totalmente sometido, los intelectuales 'bien maiciados', todos, esto que estamos viendo que van a cobrar los de la llamada sociedad civil a la Embajada de Estados Unidos, o sea que la Embajada de Estados Unidos reparte maíz con gorgojo", dijo el presidente.

"Entonces no hacer espionaje, no limitar la libertad de expresión, no censurar nada y vamos bien", aseveró.

El pasado lunes 31 de mayo, al asegurar que es un acto indebido, el presidente López Obrador reprochó que el gobierno de Estados Unidos siga sin dar respuesta a la carta diplomática que envió por el financiamiento que otorga a organizaciones opositoras a su gobierno, como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

"No, no ha habido ninguna respuesta, la estamos esperando (...) Es muy lamentable que el gobierno de Estados Unidos no haya tomado en serio nuestra petición, por eso vamos a seguir insistiendo de manera respetuosa que ya no financien a grupos políticos de México", insistió.

Acusó que, a través de la embajada de Estados Unidos en México, se otorgan recursos a organizaciones políticas que son grupos de presión.

"Eso es indebido, el que el gobierno de Estados Unidos entregue dinero a estas organizaciones, más en tiempos electorales. Nunca debería de hacerse, no tienen por qué entregar dinero a estas organizaciones, es una intromisión a la vida pública de nuestro país y México es un país independiente, libre, soberano, no tienen por qué hacerlo", reiteró.