Embajada de EU presenta nuevos métodos de pago para solicitar visa

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La embajada de Estados Unidos en México compartió los nuevos métodos de pago, que entraron en vigor este 14 de julio, para las personas que solicitan la visa estadounidense, además que ya no se aceptan pagos en Banamex como se venía haciendo.

Destacó que ahora se puede hacer el pago en efectivo en las sucursales bancarias de Scotiabank o Banco del Bajío, y a través de una transferencia electrónica por medio del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) desde cualquier banco.

"Si eliges pagar mediante SPEI, recibirás las instrucciones de transferencia al agendar tu cita. ¡Es una opción más fácil y sin filas!", destacó la embajada a cargo de Ronald Johnson.

Todas las personas solicitantes de visa, incluidas menores de edad, deben pagar una cuota de solicitud de visa de no inmigrante (MRV), que no es reembolsable ni transferible. El pago de la cuota de la solicitud del documento es obligatorio, independientemente de que se emita o no la visa estadounidense.

La tarifa actual de solicitud de visa para visitantes por negocios, turismo, o tratamiento médico es de 185 dólares.