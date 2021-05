Embajador de Israel dará a conocer al gobierno de su país el caso de Andrés Roemer

El embajador de Israel en México, Zvi Tal, contestó la misiva que hoy viernes por la mañana envió un grupo de mujeres que acusa Andrés Roemer de violencia sexual

En la misiva, Talia Margolis, Fernanda Lascurain, Mariana Flores, Ana Paula García S., Melina Islas, Carmen Urquieta y R.L., y más de 50 agrupaciones feministas pidieron al embajador que proporcione al gobierno de su país toda la información de los casos de abusos cometidos por el escritor, pues "sería desgarrador para nosotras que surgieran más casos de mujeres violentadas por Roemer que se pudieron haber evitado".

Zvi Tal agradeció la carta y aseguró que compartirá el contenido de ésta con las autoridades de Israel.

"Empatizo con su sentir y les aseguro que trasmitiré el contenido de la misma a las autoridades relevantes de mi país", escribió el embajador de Israel en México.

Las denuncias no son recientes, iniciaron el 15 de febrero pasado y hasta el día de hoy suman más de 60. Incluso hay casos de mujeres que llevan un proceso legal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y derivado de ello, ya se giró una orden de aprehensión en contra de Roemer, y la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas bancarias del conductor.

Al respecto, el escritor dijo en un comunicado que rechazaba rotundamente "todas las acusaciones que se están desplegados en mi contra. Jamás he violado, agredido, amenazado, ni usado ningún tipo de violencia en contra de ninguna mujer".

Sin embargo, en la misiva que se hizo pública esta mañana señalaron: "Nos alarma seriamente que el 29 de abril se diera a conocer en medios de comunicación el relato de una mujer en el que describe un encuentro con Andrés Roemer en Tel Aviv, Israel".

En ese país existe una calle nombrada Andrés Roemer, hecho que calificaron como algo que "está lejos de ser adecuado para una persona que no puede volver a su país sin que eso implique enfrentar un proceso penal privado de la libertad".

Esa serie de sucesos, señalaron las mujeres, las obligaron a alzar la voz, "porque no podemos permanecer en silencio sabiendo que las mujeres en Israel no estarán seguras con Roemer. Queremos evitar que haya más mujeres que sufran los horrores que vivimos nosotras".

Además, hicieron un llamado enérgico a que se escuchen sus historias, que se les crea y que eso contribuya a que el escritor "no vulnere a más mujeres. Nosotras ya no tenemos miedo, hemos seguido los canales institucionales y legales para denunciar los abusos y violencias de las que fuimos víctimas. Buscamos que los países e instituciones que podrían hacer una diferencia para que tengamos justicia también se responsabilicen de las acciones que les corresponden. Agradeceremos ampliamente sus buenos oficios para que nuestra petición se haga escuchar".

Persiste riesgo para las denunciantes de Roemer, afirman

Las organizaciones Instituto de Derechos Humanos y Democracia A.C. (IMDHD) y Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (JDHG) acompañan y representan legalmente a un grupo de mujeres que acusa de violencia sexual a Andrés Roemer.

La orden de aprehensión y el congelamiento de cuentas del escritor, señalaron las organizaciones, "resulta un paso fundamental para mostrar la relevancia de denunciar pública y formalmente a los agresores sexuales que por impunidad o un indebido ejercicio de su poder, se sustraen de la justicia".

Detallaron que se ha logrado articular un Plan de Investigación que retoma el estándar internacional de que el dicho de las víctimas, robustecido con el contexto de violencia, resulta un elemento sustantivo para el avance de los casos.

"Sin embargo, a pesar de que se ha evidenciado que existen elementos suficientes para acreditar la responsabilidad, persiste un contexto de riesgo y vulnerabilidad para las víctimas, lo que hace necesario por un lado, el fortalecimiento de las Órdenes de Protección como un mecanismo efectivo para proteger su vida e integridad; y por otro, la urgente necesidad de políticas públicas de prevención para lograr el acceso efectivo de todas las mujeres a una vida libre de cualquier tipo de violencia", dijeron las instituciones.