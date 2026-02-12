logo pulso
Embajador Johnson destaca aseguramiento de cocaína en Colima

La Secretaría de Marina aseguró 188 bultos de cocaína en Isla Clarión, afectando las finanzas del crimen organizado.

Por El Universal

Febrero 12, 2026 08:48 p.m.
A
Embajador Johnson destaca aseguramiento de cocaína en Colima

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 12 (EL UNIVERSAL).- En otro golpe contra el narcotráfico entre México y Estados Unidos, por el aseguramiento de 188 bultos de cocaína al oeste de la Isla Clarión, perteneciente a los límites de Colima, el embajador Ronald Johnson reconoció la coordinación e intercambio de información entre ambos países.

Embajador Johnson destaca cooperación bilateral

El embajador de Estados Unidos en México dijo en sus redes que "nuestra alianza está dando resultados concretos contra el narcotráfico".

"Cuanto más estrechamente trabajemos juntos, con mayor eficacia podremos desmantelar las redes criminales y proteger a nuestras comunidades en ambos lados de la frontera", agregó Johnson.

Acciones de vigilancia y aseguramiento marítimo

Cómo parte de las acciones de vigilancia marítima, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron aproximadamente 188 bultos de cocaína, lo que representa una afectación significativa a las estructuras financieras de la delincuencia organizada.

La Semar indicó que este aseguramiento derivó del intercambio de información con la Guardia Costera estadounidense y la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur.

"Refrenda la cooperación bilateral para combatir el tráfico de drogas, en un marco de coordinación y pleno respeto a la soberanía nacional", dijo la dependencia.

