"Embarques de vacunas Covid del mecanismo Covax, sin fecha de llegada

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que aún no hay fecha para que lleguen a México las vacunas del mecanismo Covax, debido a que los laboratorios no han podido cumplir con las entregas de las dosis.

En conferencia de prensa, José Luis Alomía Zegarra, director general de Epidemiología, aclaró que las farmacéuticas no han podido entregar las dosis de vacunas al mecanismo COVAX, por lo que a México no han llegado los embarques correspondientes.

"No hay una fecha definida para la llegada a México de las vacunas contra Covid-19 del mecanismo COVAX; no han llegado los cargamentos correspondientes porque las farmacéuticas no han podido cumplir con las expectativas del mecanismo, no las han surtido en la cantidad prevista", dijo.

En cuanto al regreso a clases presenciales, el funcionario reiteró que éste se llevará a cabo preferentemente en entidades que tengan más de dos semanas en semáforo verde, debido a que el riesgo de contagio es bajo.

"Se han tenido una serie de reuniones entre las secretarías de Salud y Educación Pública para poder definir de manera conjunta y con base técnica, los diferentes protocolos, lineamientos y guías, que van a permitir en su momento poder llevar a cabo este regreso a clases".