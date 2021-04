"Embestida no es por Cassez; es por Pío, Felipa, Bartlett y vacunas", responde Loret

Luego de que este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió en su conferencia mañanera el "telemontaje" de la detención de la francesa Florence Cassez e Israel Vallarta transmitido en 2005 en el noticiario que Carlos Loret de Mola tenía en Televisa, el periodista acusó un ataque.

A través de redes sociales, Loret de Mola señaló que la embestida en su contra no es por el caso de Florence Cassez e Israel Vallarta, sino por haber exhibido a Pío López Obrador, hermano del Presidente; a Felipa Obrador, prima de Andrés Manuel López Obrador; al productor Epigmenio Ibarra; a Manuel Bartlett, director de la CFE; y a Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, entre otros.

El periodista refirió que el ataque de la mañanera en Palacio Nacional es "para no dar a la sociedad una explicación sobre una vacuna no aplicada".

"Revive un caso de hace 16 años del que no me di cuenta y por el que desde entonces me disculpé públicamente", agregó Carlos Loret de Mola.

"Hace un montaje cada mañana"

Refirió que para esconder la realidad, López Obrador hace un montaje cada mañana en sus conferencias.

A través de un video compartido en redes sociales, el columnista de EL UNIVERSAL señaló que López Obrdor exhibió el montaje de Florence Cassez e Israel Vallarta porque "al presidente le reclamaron que la aplicación de una vacuna era un montaje".

El periodista agregó que en plena pandemia, una vacuna no aplicada requiere una respuesta oficial para dar tranquilidad a la gente, "pero no, el presidente López Obrador hizo hoy una representación precisa de lo que es su gobierno".

"Ante cualquier dificultad, cualquier error o acción indebida, el interés primordial no es responder a la inquietud de sus gobernados, sino buscar desesperadamente a quién culpar, hacer toda una escenificación para no asumir la responsabilidad de la gestión a su cargo, y de paso, aprovechar para atacar a quien le sea incómodo.

"En este caso, a un periodista que no se ha sometido a lo que el Presidente piensa que debe ser el trabajo de la prensa; adularlo y aplaudirle", expresó Carlos Loret de Mola.

Asimismo, Loret de Mola refirió que López Obrdaor no ha podido desmentir los videos de su hermano Pío López Obrador, recibiendo "dinero clandestino"; los contratos de su prima Felipa Obrador con Pemex; el apoyo de la 4T al productor Epigmenio Ibarra, ni las propiedades de Manuel Bartlett, director de CFE, ni de de Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública.

Agregó que no tiene nada que ocultar en el montaje de la detención de Cassez y Vallarta, hecho por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, y que condenó y por el cual ofreció disculpas.

"Que 16 años después el Presidente y su corte quieran lanzarse contra mí porque no fueron capaces de articular una sencilla respuesta por una vacuna que no se aplicó, dice todo sobre el nivel del gobierno actual y quien los encabeza. Lo importante es él y sólo él, su imagen y sus rencores y ay de aquel que haga notar que el emperador va desnudo", declaró Loret.

"¿Me acusa de montajes el de la rifa del avión que no era avión? ¿El que fue a visitar enfermos de Covid y resulta que eran soldados actuando? ¿El que ha dicho 27 veces que ya domamos la pandemia? ¿Me acusa de montaje el de los millones y millones de vacunas compradas que ya venían? ¿El que miente por la cifra de muertos por la pandemia? ¿El que dice que gracias a él no hubo crisis económica, cuando hay 10 millones de pobres más, hay desempleo, hay empresas cerradas, ahogándose?

"¿Me acusa de montaje el que ha mentido, y este es un dato duro, ha mentido 45 mil veces en dos años y cachito de conferencias mañaneras?", cuestionó el reportero.

Loret de Mola indicó que seguirá haciendo periodismo, "al costo que sea".

LA MAÑANERA

En su conferencia de este miércoles, López Obrador exhibió cómo en 2005, en el programa de Loret de Mola se transmitió el "telemontaje" de la detención de Florence Cassez e Israel Vallarta, acusados de secuestro.

Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, por instrucciones del presidente López Obrador, explicó en qué consisten "los montajes" o "noticias fabricadas" en medios de comunicación.

"Es un engaño abierto y crudo a los mexicanos y desgraciadamente dejó escuela", dijo Villamil y acusó a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, de crear montajes como el de Cassez.

Asimismo, Jenaro Villamil denunció el montaje del supuesto rescate de la niña Frida Sofía, en el que participaron los medios en el sismo de 2017. Acusó que Carlos Loret de Mola y Denise Maerker "le echaron la culpa a la Secretaría de Marina", además que no pidieron perdón.

Por su lado Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y exministra de la Corte que revisó el proceso de Cassez, explica cómo se llevó el caso de la francesa, en el que el parte policiaco tuvo que ser alterado muchas ocasiones.

Sánchez Cordero refirió que ella como ministra de la Corte propuso su libertad inmediata y no reponer el procedimiento.

Luego de señalar una "relación perversa", el presidente López Obrador declaró que en su gobierno "jamás" van a llevar a cabo un montaje.

"Se dejaba en estado de indefensión al pueblo, se podía manipular con absoluta libertad, ya se está viviendo un nuevo tiempo ya son distintas las relaciones que se dan con los medios de muchos respeto, se garantizan las libertades no hay censura, no hay represión, no se persigue a opositores, pero ya no se da esta relación perversa, esto que vimos pues es una vinculación estrecha con el poder: un medio de comunicación y el señor García Luna, que después llega a ser secretario de Seguridad y ahora está detenido y encarcelado por vínculos de la delincuencia organizada.

"El otro caso de la niña Paulette lo mismo. Es poder político y medios de comunicación. Nosotros nunca jamás vamos a llevar a cabo estas prácticas, jamás", declaró López Obrador.

El Presidente puntualizó que Televisa permitió transmitir "los montajes de Carlos Loret de Mola" en el caso de Florence Cassez.

Refirió que si Azucena Pimental, exproductora del noticiario y actual empleada de Comunicación Social de Presidencia, tiene algo que ver con el caso de Cassez-Vallarta, "no puede trabajar con nosotros".