Emilio Lozoya libra tercera acusación por defraudación fiscal

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya evitó, por ahora, ser acusado de fraude al fisco y ofreció pagar más de dos millones de pesos para reparar el daño.

EL UNIVERSAL informó que la Fiscalía General de la República (FGR) tenía preparada una tercera imputación contra Lozoya por el delito de defraudación fiscal.

Dicho delito, según la carpeta de investigación, se refiere a la falta de pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del año 2016 por dos millones 695 mil 985.32 pesos.

En audiencia celebrada este martes en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur y antes de que la FGR pudiera formular su imputación, Alejandro Rojas Pruneda, abogado de Lozoya, informó al juez de control, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, que por instrucciones del exdirector de Pemex el pasado 18 de abril ofreció a la Procuraduría Fiscal de la Federación pagar la deuda reclamada.

Por ello, solicitó al juez diferir la audiencia y remitir el asunto al Mecanismo Alterno de Solución de Controversias para concluir el asunto y evitar que se inicie un tercer proceso penal contra Lozoya Austin.

Al no existir oposición por parte de la FGR y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), reconocida como parte ofendida del delito, concedió la petición y requirió al ministerio público federal para que en un mes avise al centro de justicia si quiere mantener viva la petición de audiencia inicial o, de lo contrario, el caso será enviado al archivo.

Audiencia de Emilio Lozoya dura 20 minutos

Este martes se llevó a cabo una audiencia inicial en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, en la que Emilio Lozoya compareció por medio de videoconferencia desde el Reclusorio Norte, durante solo 20 minutos. Lozoya se encuentra sujeto a prisión preventiva justificada por el caso Odebrecht.

En la diligencia, encabezada por el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, la Fiscalía General de la República (FGR) formuló imputación contra Lozoya por una supuesta defraudación denunciada por la Procuraduría Fiscal de la Federación.

Fuentes federales confirmaron que la defensa del exdirector general de Pemex decidió comparecer también por videoconferencia para escuchar la imputación de la FGR y hacer valer los argumentos necesarios para evitar la vinculación a proceso del exfuncionario federal

Tercer caso contra Lozoya

La FGR no tuvo éxito para lograr la vinculación a proceso del exdirector de Pemex. De haberlo logrado este sería el tercer caso abierto contra el exdirector de Pemex, quien actualmente está vinculado a proceso por lavado de dinero, por la compra irregular de la planta de fertilizantes Agro Nitrogenados y lavado de dinero y asociación delictuosa por supuestamente recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para beneficiarla con contratos de obra pública.

La defraudación fiscal no merece prisión preventiva de oficio, por lo que si la fiscalía busca someterlo a esta medida deberá justificar su petición.

La semana pasada Lozoya Austin estuvo a punto de recuperar su libertad mediante la firma de un acuerdo reparatorio con Pemex por el caso Agro Nitrogenados y el otorgamiento de un criterio de oportunidad de la FGR en el caso Odebrecht.